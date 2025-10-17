 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Nach Dortmund wartet die nächste Revier-Reserve auf die Kölner.
Nach Dortmund wartet die nächste Revier-Reserve auf die Kölner. – Foto: Imago Images

RL live: Spitzenspiel auf Schalke, Siegen gegen formstarkes RWO

Regionalliga West: Mit einer weiteren gespielten Partie führt der FC Gütersloh das Feld an, kann am Samstag aber wieder von drei Verfolgern eingesammelt werden.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Bislang konnte sich im Schneckenrennen um den Aufstiegskampf noch kein wirklicher Favorit behaupten. Derzeit hat der FC Gütersloh noch die Nasenspitze vorn, hat jedoch bereits ein zusätzliches Spiel auf dem Buckel und muss am Wochenende spielfrei zusehen. So würden der FC Schalke 04 II und Fortuna Köln mit jeweils einem Zähler an den Ostwestfalen vorbeiziehen. Und wie es der Zufall will, empfangen die Knappen die Kölner zum Spitzenspiel am Freitagabend. Doch auch die Sportfreunde Siegen können sich auf einen Kracher freuen. Der Aufsteiger empfängt RW Oberhausen, das sich spätestens seit dem Erfolg im Pokal Rot-Weiss Essen im Aufwind befinden dürfte, aber schon zuvor in der Liga sich immer besser zurechtfand. Für die SSVg Velbert steht Spiel eins nach der Freistellung von Ismail Jaroui an, es geht gegen die U23 von Borussia Dortmund.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Regionalliga West

>>> Folgt dem neuen Regionalliga-West-WhatsApp-Kanal von FuPa!

>>> Hier geht es zum Spielplan der Regionalliga West

>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in der Regionalliga West

>>> Die Transfers der Regionalliga West

So läuft der 12. Spieltag der Regionalliga West

_____

Liveticker: SC Paderborn U21 - FC Gütersloh

Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
0
2
Abpfiff

_____

Liveticker: FC Schalke 04 U23 - Fortuna Köln

Heute, 19:30 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
19:30live

_____

Liveticker: Borussia Dortmund U23 - SSVg Velbert

Morgen, 14:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
14:00live

_____

Liveticker: SV Rödinghausen - 1. FC Bocholt

Morgen, 14:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
14:00live

_____

Liveticker: Sportfreunde Lotte - Borussia Mönchengladbach U23

Morgen, 14:00 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
14:00live

_____

Liveticker: Sportfreunde Siegen - RW Oberhausen

Morgen, 14:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
14:00live

_____

Liveticker: SC Wiedenbrück - Fortuna Düsseldorf U23

Morgen, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
14:00live

_____

Liveticker: 1. FC Köln U21 - Bonner SC

Morgen, 15:30 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
15:30live

_____

Liveticker: Wuppertaler SV - VfL Bochum U21

Morgen, 18:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
18:00

_____

So geht es am kommenden Spieltag weiter

13. Spieltag
25.10.25 1. FC Bocholt - VfL Bochum II
25.10.25 Borussia Mönchengladbach II - Wuppertaler SV
25.10.25 SSVg Velbert - FC Schalke 04 II
25.10.25 SC Fortuna Köln - 1. FC Köln II
25.10.25 Bonner SC - SC Wiedenbrück
25.10.25 Fortuna Düsseldorf II - SC Paderborn 07 II
25.10.25 RW Oberhausen - Sportfreunde Lotte
25.10.25 SV Rödinghausen - Borussia Dortmund II
26.10.25 FC Gütersloh - Sportfreunde Siegen

Aufrufe: 017.10.2025, 08:30 Uhr
Markus BeckerAutor