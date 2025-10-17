Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Nach Dortmund wartet die nächste Revier-Reserve auf die Kölner. – Foto: Imago Images
RL live: Spitzenspiel auf Schalke, Siegen gegen formstarkes RWO
Regionalliga West: Mit einer weiteren gespielten Partie führt der FC Gütersloh das Feld an, kann am Samstag aber wieder von drei Verfolgern eingesammelt werden.
Bislang konnte sich im Schneckenrennen um den Aufstiegskampf noch kein wirklicher Favorit behaupten. Derzeit hat der FC Gütersloh noch die Nasenspitze vorn, hat jedoch bereits ein zusätzliches Spiel auf dem Buckel und muss am Wochenende spielfrei zusehen. So würden der FC Schalke 04 II und Fortuna Köln mit jeweils einem Zähler an den Ostwestfalen vorbeiziehen. Und wie es der Zufall will, empfangen die Knappen die Kölner zum Spitzenspiel am Freitagabend. Doch auch die Sportfreunde Siegen können sich auf einen Kracher freuen. Der Aufsteiger empfängt RW Oberhausen, das sich spätestens seit dem Erfolg im Pokal Rot-Weiss Essen im Aufwind befinden dürfte, aber schon zuvor in der Liga sich immer besser zurechtfand. Für die SSVg Velbert steht Spiel eins nach der Freistellung von Ismail Jaroui an, es geht gegen die U23 von Borussia Dortmund.
