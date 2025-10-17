RL live: Spitzenspiel auf Schalke, Siegen gegen formstarkes RWO

Bislang konnte sich im Schneckenrennen um den Aufstiegskampf noch kein wirklicher Favorit behaupten. Derzeit hat der FC Gütersloh noch die Nasenspitze vorn, hat jedoch bereits ein zusätzliches Spiel auf dem Buckel und muss am Wochenende spielfrei zusehen. So würden der FC Schalke 04 II und Fortuna Köln mit jeweils einem Zähler an den Ostwestfalen vorbeiziehen. Und wie es der Zufall will, empfangen die Knappen die Kölner zum Spitzenspiel am Freitagabend. Doch auch die Sportfreunde Siegen können sich auf einen Kracher freuen. Der Aufsteiger empfängt RW Oberhausen, das sich spätestens seit dem Erfolg im Pokal Rot-Weiss Essen im Aufwind befinden dürfte, aber schon zuvor in der Liga sich immer besser zurechtfand. Für die SSVg Velbert steht Spiel eins nach der Freistellung von Ismail Jaroui an, es geht gegen die U23 von Borussia Dortmund.