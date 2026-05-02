RL LIVE: Skarlatidis knipst – Buchbach erlebt Debakel

Mit 4:1 fertigten die Würzburger Kickers den SV Wacker Burghausen ab. Im ersten Durchgang brachte Tarsis Bonga die Hausherren auf die Siegerstraße (23.), unmittelbar nach dem Seitenwechsel stellte Jermain Nischalke auf 2:0. Dion Berisha sorgte nach rund einer Stunde für die Vorentscheidung, eine Viertelstunde später machte Nischalke mit seinem zweiten Treffer den Deckel drauf. In der 86. Minute konnte Alexander Sorge den Ehrentreffer für die Burghausener markieren. Die Würzburger Kickers klettern vorerst auf den zweiten Platz, Burghausen ist Achter.

FC Würzburger Kickers – SV Wacker Burghausen 4:1

FC Würzburger Kickers: Johann Hipper, Daniel Hägele, Peter Kurzweg, Ebrahim Farahnak (70. Marius Uhl), Liam Omore, Dominik Meisel (63. Cherif Cissé), Tim Kraus, Philipp Ochs (73. Dominic Schmidt), Tarsis Bonga (78. Batuhan Gögce), Jermain Nischalke, Dion Berisha (78. Eliot Muteba) - Trainer: Michael Schiele

SV Wacker Burghausen: Markus Schöller, Christoph Schulz (59. Jannis Turtschan), Benedikt Schwarzensteiner, Faton Dzemailji, Konstantin Gertig, Felix Bachschmid (42. Moritz Bangerter), Alexander Gordok, Lukas Walchhütter (78. Alexander Sorge), Filip Ilic (70. Jordi Woudstra), Noah Müller (59. Amadou Soumaré), Tom Sanne - Trainer: Lars Bender

Schiedsrichter: Felix Wagner (Glött) - Zuschauer: 2519

Tore: 1:0 Tarsis Bonga (23.), 2:0 Jermain Nischalke (46.), 3:0 Dion Berisha (57.), 4:0 Jermain Nischalke (72.), 4:1 Alexander Sorge (86.)

Spiel am Donnerstag: