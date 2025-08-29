RL live: Siegen und Gütersloh souverän, wer hält am Samstag das Tempo?

In der üblichen Samstagskonferenz folgt Spiel eins des Bonner SC nach der Entlassung von Sascha Glatzel. Mit dem 1. FC Bocholt folgt umgehend ein richtiger Kracher. Im Fortuna-Duell gastiert die Düsseldorfer U23 im Kölner Südstadion. Dazu versucht RW Oberhausen den enttäuschenden Saisonstart mit einem Sieg gegen den SV Rödinghausen aufzuhübschen.

Die Sportfreunde Siegen überzeugen weiterhin als Tabellenführer der Regionalliga West und verteidigten dank einer erwachsenen Vorstellung gegen die U21 des SC Paderborn die Tabellenführung. Doch auch der FC Gütersloh bleibt ganz oben dran und ließ der SSVg Velbert mit einem 3:0-Sieg keinerlei Chance.

Beide Seiten schienen sich in der Anfangsphase zunächst einmal abzutasten und gingen noch nicht ins höchste Risiko. Erst ein ruhender Ball brachte erstmals richtig Feuer in die Partie. Cagatay Kader legte sich die Kugel aus knapp 25 Metern zurecht und streichelte diese gefühlvoll mit dem linken Fuß über die Mauer und ins Tor (15.). Siegen schaute sich in der Folge zunächst an, was der SCP im Spiel mit dem Ball anzubieten hat. Nach scharfer Hereingabe von Georg Ermolaev wurde es richtig gefährlich im Strafraum der Sportfreunde (27.), viel mehr hatten die Hausherren aber nicht anzubieten. Stattdessen schlugen die Siegener ein zweites Mal eiskalt zu. Josue Santo wurde mit einem Ball in die Spitze auf die Reise geschickte, zog bis auf die Grundlinie vor und flankte auf Shaibou Oubeyapwa, der nur noch ins leere Tor einköpfen musste (36.). Stefano Marino hatte wenige Momente später per Kopf die große Chance zur Antwort, doch verfehlte haarscharf (39.).

Der Stürmer der Hausherren verpasste auch noch nach dem Seitenwechsel zwei dicke Gelegenheiten (46., 50.), doch ihm fehlte an diesem Freitagabend schlicht das Schussglück. Immer wieder antworteten die Sportfreunde mit gezielten Nadelstichen nach vorne. Oubeyapwa scheitere an Florian Pruhs (59.), Santo zielte nach einem Konter aus spitzem Winkel knapp vorbei. In der Schlussphase hatte Marino nach einem Freistoß aus dem Halbfeld die nächste Chance, doch diesmal verhinderte der Querbalken den Anschluss (80.). Siegen brachte schließlich die Führung routiniert über die Zeit und behauptet mit einem kleinen Statement die Tabellenführung.

SC Paderborn 07 II – Sportfreunde Siegen 0:2

SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, David Stamm (66. Travis de Jong), Tim Böhmer, Luis Flörke, Lenny Hennig, Kevin Krumme (73. Max Ritter), Julius Bugenhagen (86. Fedir Babak), Medin Kojic, Bennit Bröger (66. Kevin Gleissner), Georg Ermolaev, Stefano Marino - Trainer: Thomas Bertels

Sportfreunde Siegen: Justin Ospelt, Jubes Ticha, Florian Mayer, David Kammerbauer, Malik Hodroj, Dennis Brock (82. Jannik Krämer), Hamza Saghiri, Cagatay Kader (84. Georgios Mavroudis), Shaibou Oubeyapwa (65. Ömer Tokac), Josue Santo (80. Leon Pursian), Dustin Willms - Trainer: Thorsten Nehrbauer

Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 513

Tore: 0:1 Cagatay Kader (15.), 0:2 Shaibou Oubeyapwa (36.)

________________

Gütersloh ringt Velbert mit leichten Anlaufschwierigkeiten nieder

Velbert hielt zunächst recht ordentlich dagegen, zeigte sich präsent im Zweikampfverhalten und kam auch zu eigenen Ballbesitzphasen. Die qualitativen Unterschiede zwischen den beiden Teams wurden im Verlauf der Partie aber gerade im jeweiligen Spiel mit dem Ball deutlich. Gütersloh ließ fast gar nichts zu, während die SSVg immer wieder gelegentliche Lücken offenbarte. Schon in der sechsten Spielminute mussten die die Hausherren einmal tief durchatmen, als Björn Rother im Strafraum zum Abschluss kam, doch Marcel Lenz wehrte mit einem herausschnellenden Bein ab (6.). Auch Aleksandar Kandic' Flachschuss ging gefährlich Richtung Tor, rauschte schlussendlich aber knapp am linken Pfosten vorbei (18.). Wirklich gefährlich wurde es bei Velberter Angriffen nur selten. Besonders der pfeilschnelle Leon Jonah Lepper zeigte sich bemüht, doch zielte zunächst von der Strafraumkante weit vorbei (8.) und fand daraufhin auch mit einer scharfen Hereingabe keinen Abnehmer (10.). Es ging immer weiter auf den Halbzeitpfiff zu und Gütersloh näherte sich noch einmal dem Fürungstreffer. Zunächst hatte Velbert Glück, dass ein abgefälschter Abschluss von Kandic nur knapp über dem Tor landete (38.). Wenig später war es dann geschehen: Kandic ließ nach einem Einwurf einen Gegenspieler stehen, zog dynamisch Richtung Tor und fand im Zentrum Julius Langfeld, der nur noch den Fuß zum Führungstreffer hinhalten musste (40.). Die Favoriten legten direkt nach dem Seitenwechsel nach. Ein Steckpass von Luis Frieling setzte Jan-Lukas Liehr in Szene, der umringt von zwei Gegenspielern die Übersicht behielt und das Spielgerät wuchtig unter die Latte hämmerte (47.). Velbert musste nun reagieren und Trainer Ismail Jaroui tat dies mit einem Dreifachwechsel nach knapp einer Stunde. Doch wenige Sekunden mit den neuen Spielern auf dem Platz war der Deckel schlussendlich drauf. Frieling setzte sich mit einem Beinschuss sehenswert gegen Felix Herzenbruch durch und leitete weiter auf Patrik Twardzik, der sich nicht zweimal bitten ließ und mit dem ersten Kontakt ins lange Eck vollendete (60.). Mit der Hoffnung auf den Ehrentreffer spielte Velbert gelegentlich weiter nach vorne und kam durch den eingewechselten Calvin Mockschan (72.) und einem strammen Distanzschuss von Timo Mehlich (78.) dem ersten Treffer schon etwas näher, doch am Ende stand die Null auf Seiten der Hausherren. Auch Gütersloh verpasste trotz weitere Chancen das Ergebnis in die Höhe zu schrauben, kann mit dem nächsten Sieg aber schon mehr als zufrieden mit dem bisherigen Saisonstart sein. SSVg Velbert – FC Gütersloh 0:3

SSVg Velbert: Marcel Lenz, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte (60. Cellou Diallo), Kilian-Joel Wagenaar (60. Benjamin Hemcke), Arlind Mimini, Timo Mehlich (79. Harumi Goto), Ismail Remmo, David Glavas, Leon Jonah Lepper, Robin Hilger (84. Baran Seker), Timo Böhm (60. Calvin Marion Mockschan) - Trainer: Niklas Bonnekessel - Trainer: Ismail Jaroui

FC Gütersloh: Tim Matuschewsky, Justus Henke, David Winke (84. Leo Weichert), Fynn Arkenberg, Aleksandar Kandic, Patrik Twardzik, Erik Lanfer (84. Henri Bollmann), Björn Rother, Jan-Lukas Liehr (72. Niklas Frese), Luis Frieling (67. Sandro Reyes), Julius Langfeld (72. Len Wilkesmann) - Trainer: Julian Hesse - Trainer: Andre Kording - Trainer: Matthias Haeder

Schiedsrichter: Maurice Stubenrauch - Zuschauer: 950

Heute, 14:00 Uhr SV Rödinghausen - RW Oberhausen

________________

Heute, 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Sportfreunde Lotte

________________

