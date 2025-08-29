 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Siegen hat einen starken Saisonstart hingelegt.
Siegen hat einen starken Saisonstart hingelegt. – Foto: Imago Images

RL live: Siegen am Freitag, Bocholt und Köln wollen oben dranbleiben

Regionalliga West: Schon vor Saisonbeginn wurde vielerorts gemutmaßt, dass sich ein breites Feld um die Tabellenspitze streiten könnte. Nach fünf Spieltagen scheint sich diese Prognose zu bewahrheiten. Gleich drei Teams stehen punktgleich ganz oben.

Vor dem 6. Spieltag in der Regionalliga West grüßen die Sportfreunde Siegen von der Tabellenspitze. Am Freitagabend könnte sich der Aufsteiger gegen die U21 des SC Paderborn weiter vorne absetzen. Parallel wird aber auch der FC Gütersloh einen Blick auf die Tabellenspitze werfen, dafür bräuchte es einen Dreier gegen die noch sieglose SSVg Velbert. In der üblichen Samstagskonferenz folgt Spiel eins des Bonner SC nach der Entlassung von Sascha Glatzel. Mit dem 1. FC Bocholt folgt umgehend ein richtiger Kracher. Im Fortuna-Duell gastiert die Düsseldorfer U23 im Kölner Südstadion. Dazu versucht RW Oberhausen den enttäuschenden Saisonstart mit einem Sieg gegen den SV Rödinghausen aufzuhübschen.

________________

Liveticker: SC Paderborn U21 - Sportfreunde Siegen

Heute, 19:30 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
19:30live

________________

Liveticker: SSVg Velbert - FC Gütersloh

Heute, 19:30 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
19:30live

________________

Liveticker: Borussia Dortmund U23 - Borussia Mönchengladbach U23

Morgen, 14:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
14:00live

________________

Liveticker: SV Rödinghausen - RW Oberhausen

Morgen, 14:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
14:00live

________________

Liveticker: Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf U23

Morgen, 16:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
16:00live

________________

Liveticker: Bonner SC - 1. FC Bocholt

Morgen, 14:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
14:00live

________________

Liveticker: SC Wiedenbrück - Sportfreunde Lotte

Morgen, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
14:00live

________________

Liveticker: FC Schalke 04 U23 - VfL Bochum U21

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
14:00live

________________

Liveticker: 1. FC Köln II - Wuppertaler SV

Mo., 01.09.2025, 19:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
19:00live

________________

So läuft der nächste Spieltag

7. Spieltag
05.09.25 Bonner SC - SC Fortuna Köln
12.09.25 1. FC Bocholt - Sportfreunde Siegen
12.09.25 Sportfreunde Lotte - SC Paderborn 07 II
13.09.25 Borussia Mönchengladbach II - FC Schalke 04 II
13.09.25 VfL Bochum II - 1. FC Köln II
13.09.25 Wuppertaler SV - SC Wiedenbrück
13.09.25 Fortuna Düsseldorf II - SSVg Velbert
13.09.25 FC Gütersloh - SV Rödinghausen
13.09.25 RW Oberhausen - Borussia Dortmund II

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

29.8.2025, 08:00 Uhr
Markus BeckerAutor