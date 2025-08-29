RL live: Siegen am Freitag, Bocholt und Köln wollen oben dranbleiben

Vor dem 6. Spieltag in der Regionalliga West grüßen die Sportfreunde Siegen von der Tabellenspitze. Am Freitagabend könnte sich der Aufsteiger gegen die U21 des SC Paderborn weiter vorne absetzen. Parallel wird aber auch der FC Gütersloh einen Blick auf die Tabellenspitze werfen, dafür bräuchte es einen Dreier gegen die noch sieglose SSVg Velbert. In der üblichen Samstagskonferenz folgt Spiel eins des Bonner SC nach der Entlassung von Sascha Glatzel. Mit dem 1. FC Bocholt folgt umgehend ein richtiger Kracher. Im Fortuna-Duell gastiert die Düsseldorfer U23 im Kölner Südstadion. Dazu versucht RW Oberhausen den enttäuschenden Saisonstart mit einem Sieg gegen den SV Rödinghausen aufzuhübschen.