Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Siegen hat einen starken Saisonstart hingelegt. – Foto: Imago Images
RL live: Siegen am Freitag, Bocholt und Köln wollen oben dranbleiben
Regionalliga West: Schon vor Saisonbeginn wurde vielerorts gemutmaßt, dass sich ein breites Feld um die Tabellenspitze streiten könnte. Nach fünf Spieltagen scheint sich diese Prognose zu bewahrheiten. Gleich drei Teams stehen punktgleich ganz oben.
Vor dem 6. Spieltag in der Regionalliga West grüßen die Sportfreunde Siegen von der Tabellenspitze. Am Freitagabend könnte sich der Aufsteiger gegen die U21 des SC Paderborn weiter vorne absetzen. Parallel wird aber auch der FC Gütersloh einen Blick auf die Tabellenspitze werfen, dafür bräuchte es einen Dreier gegen die noch sieglose SSVg Velbert. In der üblichen Samstagskonferenz folgt Spiel eins des Bonner SC nach der Entlassung von Sascha Glatzel. Mit dem 1. FC Bocholt folgt umgehend ein richtiger Kracher. Im Fortuna-Duell gastiert die Düsseldorfer U23 im Kölner Südstadion. Dazu versucht RW Oberhausen den enttäuschenden Saisonstart mit einem Sieg gegen den SV Rödinghausen aufzuhübschen.