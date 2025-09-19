RL live: RWO mit Schwung, Siegen gegen mitgenommene Wuppertaler

Seit vier Spielen ungeschlagen, davon die vergangenen beiden Partien gewonnen, RW Oberhausen scheint sich mit Anlaufschwierigkeiten wieder gefunden zu haben. Und noch sind die Top-Plätze nicht weit enteilt. Mit einem Sieg gegen die U21 des 1. FC Köln könnten die Kleeblätter das nächste Ausrufezeichen setzen. Oben weiter enteilen können unterdessen die Sportfreunde Siegen, die als ligaweit einziges Team noch keine Niederlage einstecken mussten und diese Serie gegen einen strauchelnden Wuppertaler SV fortsetzen kann. Die Bergischen Löwen gerieten bei einem 1:6 gegen die U21 des SC Paderborn jüngst unter die Räder. Der 1. FC Bocholt versucht nach inzwischen fünf Spielen ohne Sieg wieder einen Sprung im Tableau zu machen, die Aufsteiger um die SSVg Velbert und den Bonner SC hoffen auf einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf.