Siegen grüßt von der Spitze. – Foto: Marco Bader
RL live: RWO mit Schwung, Siegen gegen mitgenommene Wuppertaler
Regionalliga West: Große Spieltagskonferenz am Samstag. Der furiose Lauf der Sportfreunde Siegen nimmt noch kein Ende, RW Oberhausen scheint aus dem anfänglichen Sumpf herausgekommen zu sein, der 1. FC Bocholt läuft hinter den Erwartungen hinterher.
Seit vier Spielen ungeschlagen, davon die vergangenen beiden Partien gewonnen, RW Oberhausen scheint sich mit Anlaufschwierigkeiten wieder gefunden zu haben. Und noch sind die Top-Plätze nicht weit enteilt. Mit einem Sieg gegen die U21 des 1. FC Köln könnten die Kleeblätter das nächste Ausrufezeichen setzen. Oben weiter enteilen können unterdessen die Sportfreunde Siegen, die als ligaweit einziges Team noch keine Niederlage einstecken mussten und diese Serie gegen einen strauchelnden Wuppertaler SV fortsetzen kann. Die Bergischen Löwen gerieten bei einem 1:6 gegen die U21 des SC Paderborn jüngst unter die Räder. Der 1. FC Bocholt versucht nach inzwischen fünf Spielen ohne Sieg wieder einen Sprung im Tableau zu machen, die Aufsteiger um die SSVg Velbert und den Bonner SC hoffen auf einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf.
