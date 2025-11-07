RL live: Revierderby der Reserven, Velbert im Kellerduell gefordert

In der Vorsaison noch kursierte noch das Abstiegsgespenst in den Reihen des FC Schalke 04 II, ein paar Monate später flirtet die Knappen-Reserve mit dem erstmaligen Aufstieg in die 3. Liga. Dabei könnte ausgerechnet die U-Mannschaft des Lokalrivalen Borussia Dortmund den Platz an der Sonne streitig machen. Sollte Schalke im Derby patzen, könnten Fortuna Köln und der FC Gütersloh aus dem Rückspiegel vorbeiziehen. Beide sind jedoch erst am Sonntag an der Reihe: Köln empfängt die U21 des SC Paderborn, zeitgleich spielt Gütersloh gegen den Wuppertaler SV.

Tags zuvor geht es aber auch im Tabellenkeller heiß her. Dem immer noch sieglosen Tabellenschlusslicht SSVg Velbert droht nämlich der langsame Abgesang, sollte es auch gegen Mitkonkurrent SC Wiedenbrück die nächste Pleite hageln. Schon jetzt muss Velbert zehn Punkte auf das rettende Ufer aufholen.