Allgemeines
Ärgert Dortmund den Tabellenführer?
Ärgert Dortmund den Tabellenführer? – Foto: Marco Bader

RL live: Revierderby der Reserven, Velbert im Kellerduell gefordert

Regionalliga West: Das Aufeinandertreffen zwischen der U-Mannschaften vom FC Schalke 04 und Borussia Dortmund hat am kommenden Spieltag auch einen sportlich großen Stellenwert. Am anderen Ende muss die SSVg Velbert endlich punkten, um Hoffnungen auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten.

In der Vorsaison noch kursierte noch das Abstiegsgespenst in den Reihen des FC Schalke 04 II, ein paar Monate später flirtet die Knappen-Reserve mit dem erstmaligen Aufstieg in die 3. Liga. Dabei könnte ausgerechnet die U-Mannschaft des Lokalrivalen Borussia Dortmund den Platz an der Sonne streitig machen. Sollte Schalke im Derby patzen, könnten Fortuna Köln und der FC Gütersloh aus dem Rückspiegel vorbeiziehen. Beide sind jedoch erst am Sonntag an der Reihe: Köln empfängt die U21 des SC Paderborn, zeitgleich spielt Gütersloh gegen den Wuppertaler SV.

Tags zuvor geht es aber auch im Tabellenkeller heiß her. Dem immer noch sieglosen Tabellenschlusslicht SSVg Velbert droht nämlich der langsame Abgesang, sollte es auch gegen Mitkonkurrent SC Wiedenbrück die nächste Pleite hageln. Schon jetzt muss Velbert zehn Punkte auf das rettende Ufer aufholen.

Liveticker: 1. FC Bocholt - Borussia Mönchengladbach II

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
14:00live

Liveticker: Borussia Dortmund II - FC Schalke 04 II

Morgen, 14:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
14:00live

Liveticker: SV Rödinghausen - 1. FC Köln II

Morgen, 14:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
14:00live

Liveticker: SSVg Velbert - SC Wiedenbrück

Morgen, 14:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
14:00live

Liveticker: Fortuna Köln - SC Paderborn II

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
14:00

Liveticker: Bonner SC - Sportfreunde Siegen

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
14:00

Liveticker: Fortuna Düsseldorf II - Sportfreunde Lotte

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
14:00

Liveticker: FC Gütersloh - Wuppertaler SV

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
14:00

Liveticker: RW Oberhausen - VfL Bochum II

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
14:00live

So geht es weiter

16. Spieltag
15.11.25 SC Paderborn 07 II - SSVg Velbert
22.11.25 1. FC Bocholt - FC Schalke 04 II
22.11.25 Borussia Mönchengladbach II - RW Oberhausen
22.11.25 Wuppertaler SV - Fortuna Düsseldorf II
22.11.25 Sportfreunde Lotte - Bonner SC
22.11.25 Sportfreunde Siegen - SC Fortuna Köln
22.11.25 SC Wiedenbrück - SV Rödinghausen
22.11.25 1. FC Köln II - Borussia Dortmund II
23.11.25 VfL Bochum II - FC Gütersloh

