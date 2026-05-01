RL LIVE: Nächster Hochkaräter - Wacker Burghausen zu Gast in Würzburg

Mit einem Heimsieg im Gepäck und frischem Rückenwind reisten die Amateure des FC Bayern München nach Illertissen. Dabei musste die Elf von Cheftrainer Holger Seitz bereits nach 30 Sekunden den ersten Rückschlag hinnehmen: Daniel Gerstemeyer traf zum 1:0 für die Gastgeber (1.).

Nach der Pause ließ Illertissen nicht nach. Namrud Embaye erhöhte auf 2:0 (58.). Etwas später weitete der eingewechselte Denis Micic das Ergebnis auf 3:0 (71.) aus und Jordi Wegmann erzielte das 4:0 (77.). Damit war die Niederlag im vorletzten Auswärtsspiel der Münchner besiegelt.