RL LIVE: Landsberg liegt zurück – Burghausen führt weiterhin

Spiele am Samstag:

Kurz nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen der Ausgleich. Samed Bahar verwandelte in der 51. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1. In der Folge sollte kein weiterer Treffer mehr fallen. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung zwischen dem TSV Schwaben Augsburg und dem TSV Buchbach.

Der TSV Schwaben Augsburg und der TSV Buchbach haben sich mit einem 1:1 getrennt. Die Gastgeber gingen nach 21 Minuten durch Mark Radoki in Führung. Mit diesem Vorsprung nahm Schwaben Augsburg die Führung mit in die Pause. Buchbach blieb jedoch in Schlagdistanz und hielt die Partie offen.

Für den VfB Eichstätt begann die Partie denkbar ungünstig. Bereits nach drei Minuten brachte Daniel Hausmann den FV Illertissen in Führung und verschaffte den Gästen damit einen frühen Vorteil. Mit diesem knappen Vorsprung ging es auch in die Halbzeitpause, nachdem weitere Treffer zunächst ausgeblieben waren. Eichstätt lief dem Rückstand hinterher, konnte den Ausgleich jedoch nicht erzielen.

Kurz nach dem Wiederanpfiff meldete sich erneut Hausmann zu Wort. Der Illertissener Angreifer erhöhte in der 48. Minute auf 2:0 und schnürte damit seinen Doppelpack. Die endgültige Entscheidung fiel sieben Minuten vor dem Ende, als Hausmann auch den dritten Treffer der Gäste nachlegte. Mit seinem Dreierpack war er der Matchwinner des Abends.

VfB Eichstätt – FV Illertissen 0:3

VfB Eichstätt: Daniel Martin, Florian Lamprecht, Bastian Bösl, Elias Herger (69. Leon Peric), Daniel Spies (88. Johannes Mayer), Jens Schüler, Pascal Schittler, Lucas Schraufstetter, Daniel Hofrichter (46. Moritz Gündling), Jonathan Grimm (88. Markus Müller), Timo Meixner (59. Markus Lohner) - Trainer: Steffen Israel

FV Illertissen: Daniel Adamczyk, Maximilian Neuberger, Jordi Wegmann, Jan-Luca Fink (89. Patrick Ekinci), Odin Redier, Daniel Hausmann (86. Eduard Heckmann), Marco Hingerl, Alessio Hasler, Denis Milic (67. Nino Cassaniti), Mussa Fofanah (86. Ben Kronenberg), Elidon Qenaj (89. Finn Annabring) - Co-Trainer: Timo Räpple - Trainer: Walid Khaled

Schiedsrichter: Andreas Dinger (Bischofsgrün) - Zuschauer: 500

Tore: 0:1 Daniel Hausmann (3.), 0:2 Daniel Hausmann (48.), 0:3 Daniel Hausmann (83.)