RL LIVE: Landsberg liegt zurück – Burghausen führt weiterhin

Nach dem gestrigen Eröffnungsspiel geht am Freitagabend die Regionalliga-Saison 26/27 für zehn weitere Teams in ihren Anfang. Der TSV Buchbach reist zu den Schwaben aus Augsburg, Eichstätt beginnt mit einem Heimspiel gegen den FV Illertissen, der Bayernliga-Aufsteiger aus Landsberg startet in Memmingen sein Premierensaison, Ansbach trifft auf Burghausen und die Dante-Bayern eröffnen im Grünwalder gegen Eltersdorf. Alle Spiele im Live-Ticker:
Der TSV Schwaben Augsburg und der TSV Buchbach haben sich mit einem 1:1 getrennt. Die Gastgeber gingen nach 21 Minuten durch Mark Radoki in Führung. Mit diesem Vorsprung nahm Schwaben Augsburg die Führung mit in die Pause. Buchbach blieb jedoch in Schlagdistanz und hielt die Partie offen.
Kurz nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen der Ausgleich. Samed Bahar verwandelte in der 51. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1. In der Folge sollte kein weiterer Treffer mehr fallen. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung zwischen dem TSV Schwaben Augsburg und dem TSV Buchbach.
TSV Schwaben Augsburg – TSV Buchbach 1:1
TSV Schwaben Augsburg: Maximilian Reil, Benedikt Krug, Dennis Ruisinger, Elias Herzig, Marco Greisel (76. Marco Luburic), Lukas Ramser, Felix Schwarzholz (56. Levis Schaber), Johannes Rehwald, Jakob Krauss, Mark Radoki (83. Kevin Makowski), Michael Schäfer (76. Rasmus Fackler-Stamm) - Trainer: Marco Zupur
TSV Buchbach: Ludwig Zech, Rocco Tavra, Jonas Wieselsberger, Tizian Zimmermann, Faton Dzemailji, Tobias Heiland (66. Romeo Ivelj), Samed Bahar, Albano Gashi, Leo Haas (84. Philipp Zimmerer), Tobias Sztaf, Tobias Stoßberger - Trainer: Sven Zurawka
Schiedsrichter: Dr. Quirin Demlehner (Eggenfelden) - Zuschauer: 439
Tore: 1:0 Mark Radoki (21.), 1:1 Samed Bahar (51. Foulelfmeter)
Rot: Jakob Krauss (1./TSV Schwaben Augsburg/Notbremse)
Für den VfB Eichstätt begann die Partie denkbar ungünstig. Bereits nach drei Minuten brachte Daniel Hausmann den FV Illertissen in Führung und verschaffte den Gästen damit einen frühen Vorteil. Mit diesem knappen Vorsprung ging es auch in die Halbzeitpause, nachdem weitere Treffer zunächst ausgeblieben waren. Eichstätt lief dem Rückstand hinterher, konnte den Ausgleich jedoch nicht erzielen.
Kurz nach dem Wiederanpfiff meldete sich erneut Hausmann zu Wort. Der Illertissener Angreifer erhöhte in der 48. Minute auf 2:0 und schnürte damit seinen Doppelpack. Die endgültige Entscheidung fiel sieben Minuten vor dem Ende, als Hausmann auch den dritten Treffer der Gäste nachlegte. Mit seinem Dreierpack war er der Matchwinner des Abends.
VfB Eichstätt – FV Illertissen 0:3
VfB Eichstätt: Daniel Martin, Florian Lamprecht, Bastian Bösl, Elias Herger (69. Leon Peric), Daniel Spies (88. Johannes Mayer), Jens Schüler, Pascal Schittler, Lucas Schraufstetter, Daniel Hofrichter (46. Moritz Gündling), Jonathan Grimm (88. Markus Müller), Timo Meixner (59. Markus Lohner) - Trainer: Steffen Israel
FV Illertissen: Daniel Adamczyk, Maximilian Neuberger, Jordi Wegmann, Jan-Luca Fink (89. Patrick Ekinci), Odin Redier, Daniel Hausmann (86. Eduard Heckmann), Marco Hingerl, Alessio Hasler, Denis Milic (67. Nino Cassaniti), Mussa Fofanah (86. Ben Kronenberg), Elidon Qenaj (89. Finn Annabring) - Co-Trainer: Timo Räpple - Trainer: Walid Khaled
Schiedsrichter: Andreas Dinger (Bischofsgrün) - Zuschauer: 500
Tore: 0:1 Daniel Hausmann (3.), 0:2 Daniel Hausmann (48.), 0:3 Daniel Hausmann (83.)