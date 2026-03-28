RL LIVE: Kurz nach der Pause - Eichstätt liegt in Würzburg zurück

Der TSV Buchbach konnte sich gegen den FC Memmingen doch noch über einen Heimsieg freuen. Tobias Heiland brachte den TSV zwar in Front (14.), Fabian Lutz und David Günes stellten die Partie aber auf den Kopf (20. und 32.). Die Gastgeber fingen sich aber nach der Pause, innerhalb von vier Minuten sorgten Samed Bahar und Maximilian Dolinski für den Turnaround (69. und 73.). Buchbach klettert auf den neunten Platz, Memmingen ist nun Zwölfter.

TSV Buchbach – FC Memmingen 3:2

TSV Buchbach: Ludwig Zech, Benedikt Orth, Rocco Tavra, Philipp Walter (53. Andreas Hirtlreiter), Samed Bahar, Kevin Hingerl, Jonas Wieselsberger, Tobias Heiland (83. Alexander Mehring), Albano Gashi, Sammy Ammari (79. Romeo Ivelj), Tobias Stoßberger - Co-Trainer: Johannes Klein - spielender Co-Trainer: Kevin Hingerl - Trainer: Marc Unterberger - Co-Trainer: Josef Harlander

FC Memmingen: Dominik Dewein, Jakob Gräser, Maximilian Dolinski, David Bauer, Kim-Bryan Paschek (78. Luan Fusaro), Timo Schmidt, Luis Vetter (76. Kevin Haug), Fabian Lutz (78. David Remiger), Constantin Kresin (60. Marcello Barbera), Pascal Maier (86. Noah Hill), David Günes - Trainer: Matthias Günes - Co-Trainer: Benjamin Schmidt - Co-Trainer: Candy Decker

Schiedsrichter: Luca Schultze (München) - Zuschauer: 395

Tore: 1:0 Tobias Heiland (14.), 1:1 Fabian Lutz (20.), 1:2 David Günes (32.), 2:2 Samed Bahar (69.), 3:2 Maximilian Dolinski (73. Eigentor)