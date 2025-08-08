 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
Dortmund verbuchte lediglich einen Zähler aus den ersten beiden Spielen.
Dortmund verbuchte lediglich einen Zähler aus den ersten beiden Spielen. – Foto: Marco Bader

RL live: Kommt Gütersloh so richtig in Fahrt? RWO gegen den Trend

Regionalliga West: Bislang scheint ligaweit alles eng beieinander. Einen nachwirkenden Eindruck konnte in erster Linie Tabellenführer FC Gütersloh hinterlassen. Am anderen Ende des Tableaus warten RW Oberhausen und der SV Rödinghausen noch auf den ersten Punkt.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Mehr als eine Frühform? Der FC Gütersloh zeigte an den ersten beiden Spieltagen jeweils erfrischende Auftritte gegen namhafte Kontrahenten. Im heimischen Heidewaldstadion gilt es, die Leistung gegen einen ebenfalls noch ungeschlagenen Gegner zu bestätigen. Der Wuppertaler SV hofft die Euphorie aus dem ersten Saisonsieg in die Partie gegen den SV Rödinghausen mitzunehmen. Die Sportfreunde Siegen könnten mit einem Erfolg gegen S04 eine weitere Duftmarke setzten. Am Sonntag hoffen die U23 von Borussia Dortmund und RW Oberhausen auf den ersten Sieg.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Regionalliga West

>>> Folgt dem neuen Regionalliga-West-WhatsApp-Kanal von FuPa!

>>> Hier geht es zum Spielplan der Regionalliga West

>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in der Regionalliga West

>>> Die Transfers der Regionalliga West

________________

Liveticker: SC Paderborn II - 1. FC Köln II

Heute, 19:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
19:00live

_______

Liveticker: 1. FC Bocholt - SC Wiedenbrück

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
14:00live

_______

Liveticker: Borussia Mönchengladbach U23 - Fortuna Köln

Morgen, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
14:00live

_______

Liveticker: VfL Bochum U21 - SSVg Velbert

Mo., 11.08.2025, 20:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
20:00live

_______

Liveticker: Wuppertaler SV - SV Rödinghausen

Morgen, 14:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
14:00live

_______

Liveticker: Sportfreunde Siegen - FC Schalke U23

Morgen, 14:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
14:00live

_______

Liveticker: FC Gütersloh - Fortuna Düsseldorf U23

Morgen, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
14:00live

_______

Liveticker: Sportfreunde Lotte - Borussia Dortmund U23

So., 10.08.2025, 14:00 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
14:00live

_______

Liveticker: RW Oberhausen - Bonner SC

So., 10.08.2025, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
14:00live

_______

So geht es am kommenden Spieltag weiter

4. Spieltag
16.08.25 SV Rödinghausen - VfL Bochum II
16.08.25 SC Fortuna Köln - RW Oberhausen
16.08.25 Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Bocholt
17.08.25 Borussia Dortmund II - Wuppertaler SV
17.08.25 SSVg Velbert - Borussia Mönchengladbach II
17.08.25 SC Wiedenbrück - SC Paderborn 07 II
17.08.25 1. FC Köln II - Sportfreunde Siegen
20.08.25 Bonner SC - FC Gütersloh
20.08.25 FC Schalke 04 II - Sportfreunde Lotte

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 08.8.2025, 08:30 Uhr
Markus BeckerAutor