Dortmund verbuchte lediglich einen Zähler aus den ersten beiden Spielen. – Foto: Marco Bader
RL live: Kommt Gütersloh so richtig in Fahrt? RWO gegen den Trend
Regionalliga West: Bislang scheint ligaweit alles eng beieinander. Einen nachwirkenden Eindruck konnte in erster Linie Tabellenführer FC Gütersloh hinterlassen. Am anderen Ende des Tableaus warten RW Oberhausen und der SV Rödinghausen noch auf den ersten Punkt.
Mehr als eine Frühform? Der FC Gütersloh zeigte an den ersten beiden Spieltagen jeweils erfrischende Auftritte gegen namhafte Kontrahenten. Im heimischen Heidewaldstadion gilt es, die Leistung gegen einen ebenfalls noch ungeschlagenen Gegner zu bestätigen. Der Wuppertaler SV hofft die Euphorie aus dem ersten Saisonsieg in die Partie gegen den SV Rödinghausen mitzunehmen. Die Sportfreunde Siegen könnten mit einem Erfolg gegen S04 eine weitere Duftmarke setzten. Am Sonntag hoffen die U23 von Borussia Dortmund und RW Oberhausen auf den ersten Sieg.
