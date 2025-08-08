RL live: Kommt Gütersloh so richtig in Fahrt? RWO gegen den Trend

Mehr als eine Frühform? Der FC Gütersloh zeigte an den ersten beiden Spieltagen jeweils erfrischende Auftritte gegen namhafte Kontrahenten. Im heimischen Heidewaldstadion gilt es, die Leistung gegen einen ebenfalls noch ungeschlagenen Gegner zu bestätigen. Der Wuppertaler SV hofft die Euphorie aus dem ersten Saisonsieg in die Partie gegen den SV Rödinghausen mitzunehmen. Die Sportfreunde Siegen könnten mit einem Erfolg gegen S04 eine weitere Duftmarke setzten. Am Sonntag hoffen die U23 von Borussia Dortmund und RW Oberhausen auf den ersten Sieg.

Liveticker: SC Paderborn II - 1. FC Köln II

_______ Liveticker: 1. FC Bocholt - SC Wiedenbrück

_______ Liveticker: Borussia Mönchengladbach U23 - Fortuna Köln

Morgen, 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia MG II SC Fortuna Köln Fortuna Köln 14:00 live PUSH

_______ Liveticker: VfL Bochum U21 - SSVg Velbert

Mo., 11.08.2025, 20:00 Uhr VfL Bochum VfL Bochum II SSVg Velbert SSVg Velbert 20:00 live PUSH

_______ Liveticker: Wuppertaler SV - SV Rödinghausen

Morgen, 14:00 Uhr Wuppertaler SV Wuppertaler SV SV Rödinghausen SV Rödinghausen 14:00 live PUSH

_______ Liveticker: Sportfreunde Siegen - FC Schalke U23

Morgen, 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen SF Siegen FC Schalke 04 Schalke 04 II 14:00 live PUSH

Liveticker: FC Gütersloh - Fortuna Düsseldorf U23

_______ Liveticker: Sportfreunde Lotte - Borussia Dortmund U23 So., 10.08.2025, 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte SF Lotte Borussia Dortmund Bor.Dortmund II 14:00 live PUSH _______ Liveticker: RW Oberhausen - Bonner SC

So., 10.08.2025, 14:00 Uhr RW Oberhausen RW Oberhausen Bonner SC Bonner SC 14:00 live PUSH

_______ So geht es am kommenden Spieltag weiter

4. Spieltag

16.08.25 SV Rödinghausen - VfL Bochum II

16.08.25 SC Fortuna Köln - RW Oberhausen

16.08.25 Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Bocholt

17.08.25 Borussia Dortmund II - Wuppertaler SV

17.08.25 SSVg Velbert - Borussia Mönchengladbach II

17.08.25 SC Wiedenbrück - SC Paderborn 07 II

17.08.25 1. FC Köln II - Sportfreunde Siegen

20.08.25 Bonner SC - FC Gütersloh

20.08.25 FC Schalke 04 II - Sportfreunde Lotte

