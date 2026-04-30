 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ticker

RL LIVE: Illertissen mit dem Blitztreffer - Bayern II im Rückstand

32. Spieltag der Regionalliga

von Lara Marjanovic · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Bayern II reist zum FV Illertissen
Bayern II reist zum FV Illertissen – Foto: Marc Marasescu

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Ansbach

Mit einem Heimsieg im Gepäck und frischem Rückenwind reisen die Amateure des FC Bayern München zum Auswärtsspiel am Donnerstagabend nach Illertissen. Wir berichten im Live-Ticker.

Spiel am Donnerstag:

Heute, 18:30 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
1
0

Spiel am Freitag:

Morgen, 19:00 Uhr
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
19:00live

Spiele am Samstag:

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen
14:00live

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
Viktoria Aschaffenburg
Viktoria AschaffenburgAschaffenb.
14:00live

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
14:00live

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Morgen, 19:00 Uhr
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
19:00live

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
14:00live

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
14:00live

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
14:00live