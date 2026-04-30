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RL LIVE: Illertissen mit dem Blitztreffer - Bayern II im Rückstand
32. Spieltag der Regionalliga
von Lara Marjanovic · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Bayern II reist zum FV Illertissen – Foto: Marc Marasescu