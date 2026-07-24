 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

RL LIVE: Illertissen-Blitzstart – Landsberg debütiert gegen Memmingen

1. Spieltag der Regionalliga Bayern

von Marcel Huse · Heute, 18:09 Uhr · 0 Leser
Nach der historischen Saison in der Bayernliga Süd beginnt für die Landsberger am Freitag das Abenteuer "Regionalliga".
Nach der historischen Saison in der Bayernliga Süd beginnt für die Landsberger am Freitag das Abenteuer "Regionalliga". – Foto: Maximilian Merkl

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Regionalliga Bayern
Schweinfurt
TSV 1860
DJK Vilzing
Ansbach

Nach dem gestrigen Eröffnungsspiel geht am Freitagabend die Regionalliga-Saison 26/27 für zehn weitere Teams in ihren Anfang. Der TSV Buchbach reist zu den Schwaben aus Augsburg, Eichstätt beginnt mit einem Heimspiel gegen den FV Illertissen, der Bayernliga-Aufsteiger aus Landsberg startet in Memmingen sein Premierensaison, Ansbach trifft auf Burghausen und die Dante-Bayern eröffnen im Grünwalder gegen Eltersdorf. Alle Spiele im Live-Ticker:

Spiele am Samstag

Heute, 18:00 Uhr
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
1
0

Heute, 18:00 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
0
1

Heute, 18:30 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen
0
0

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
SC Eltersdorf
SC EltersdorfEltersdorf
19:00live

Spiel am Sonntag

Morgen, 14:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
14:00live

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
5
1
+Video

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
19:00live

Heute, 18:30 Uhr
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
0
1