RL LIVE: Illertissen-Blitzstart – Landsberg debütiert gegen Memmingen

Nach der historischen Saison in der Bayernliga Süd beginnt für die Landsberger am Freitag das Abenteuer "Regionalliga". – Foto: Maximilian Merkl

Nach dem gestrigen Eröffnungsspiel geht am Freitagabend die Regionalliga-Saison 26/27 für zehn weitere Teams in ihren Anfang. Der TSV Buchbach reist zu den Schwaben aus Augsburg, Eichstätt beginnt mit einem Heimspiel gegen den FV Illertissen, der Bayernliga-Aufsteiger aus Landsberg startet in Memmingen sein Premierensaison, Ansbach trifft auf Burghausen und die Dante-Bayern eröffnen im Grünwalder gegen Eltersdorf. Alle Spiele im Live-Ticker: