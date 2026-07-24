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RL LIVE: Illertissen-Blitzstart – Landsberg debütiert gegen Memmingen
1. Spieltag der Regionalliga Bayern
von Marcel Huse · Heute, 18:09 Uhr · 0 Leser
Nach der historischen Saison in der Bayernliga Süd beginnt für die Landsberger am Freitag das Abenteuer "Regionalliga". – Foto: Maximilian Merkl
Nach dem gestrigen Eröffnungsspiel geht am Freitagabend die Regionalliga-Saison 26/27 für zehn weitere Teams in ihren Anfang. Der TSV Buchbach reist zu den Schwaben aus Augsburg, Eichstätt beginnt mit einem Heimspiel gegen den FV Illertissen, der Bayernliga-Aufsteiger aus Landsberg startet in Memmingen sein Premierensaison, Ansbach trifft auf Burghausen und die Dante-Bayern eröffnen im Grünwalder gegen Eltersdorf. Alle Spiele im Live-Ticker: