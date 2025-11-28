 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
Den 1. FC Bocholt erwartet ein harter Brocken
Den 1. FC Bocholt erwartet ein harter Brocken – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

RL live: Härtetest für Bocholt, WSV will zurück in die Erfolgsspur

Regionalliga West: Der 1. FC Bocholt muss nach der knappen Niederlage gegen Schalke nun auch bei Rot-Weiß Oberhausen zum Topspiel ran. Der Aufsteiger aus Bonn empfängt derweil die formschwachen Wuppertaler.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Der 17. Spieltag der Regionalliga West wird schon am Freitagabend (28. November, 19.30 Uhr) mit gleich zwei Partien eröffnet: Das Tabellenschlusslicht SSVg Velbert empfängt den stabilen Aufsteiger aus Siegen. Außerdem will sich der SC Paderborn II beim SV Rödinghausen weiter vom Tabellenkeller absetzen. Am Samstag empfangen die formstarken Oberhausener den 1. FC Bocholt zum Topspiel. Die Bocholter haben nach der bitteren 2:3-Niederlage gegen Schalke den nächsten harten Brocken vor der Brust. Der Wuppertaler SV konnte aus den letzten fünf Spielen nur zwei Punkte holen – beim Bonner SC soll die Formkurve nun endlich wieder nach oben zeigen. Das ist der 17. Spieltag!

>>> Hier geht es zur Tabelle der Regionalliga West

>>> Folgt dem Regionalliga-West-WhatsApp-Kanal von FuPa!

>>> Hier geht es zum Spielplan der Regionalliga West

>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in der Regionalliga West

>>> Die Transfers der Regionalliga West

_________

SSVgVelbert - Sportfreunde Siegen

Heute, 19:30 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
19:30live

SV Rödinghausen - SC Paderborn II

Heute, 19:30 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
19:30live

Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Bocholt

Morgen, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
14:00

FC Gütersloh - Borussia Mönchengladbach II

Morgen, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
14:00

Fortuna Düsseldorf II - VfL Bochum II

Morgen, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
14:00

Bonner SC - Wuppertaler SV

Morgen, 14:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
14:00

Fortuna Köln - Sportfreunde Lotte

Morgen, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
14:00live

Schalke 04 II - 1. FC Köln II

Morgen, 15:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
15:00live

Borussia Dortmund II - SC Wiedenbrück

So., 30.11.2025, 13:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
13:00live

__________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 028.11.2025, 09:00 Uhr
Linus BienAutor