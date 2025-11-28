RL live: Härtetest für Bocholt, WSV will zurück in die Erfolgsspur

Der 17. Spieltag der Regionalliga West wird schon am Freitagabend (28. November, 19.30 Uhr) mit gleich zwei Partien eröffnet: Das Tabellenschlusslicht SSVg Velbert empfängt den stabilen Aufsteiger aus Siegen. Außerdem will sich der SC Paderborn II beim SV Rödinghausen weiter vom Tabellenkeller absetzen. Am Samstag empfangen die formstarken Oberhausener den 1. FC Bocholt zum Topspiel. Die Bocholter haben nach der bitteren 2:3-Niederlage gegen Schalke den nächsten harten Brocken vor der Brust. Der Wuppertaler SV konnte aus den letzten fünf Spielen nur zwei Punkte holen – beim Bonner SC soll die Formkurve nun endlich wieder nach oben zeigen. Das ist der 17. Spieltag!