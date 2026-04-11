RL LIVE: Haching unter Zugzwang – Eichstätt und Buchbach auswärts

– Foto: Johannes Traub

Heute, 14:00 Uhr DJK Vilzing DJK Vilzing VfB Eichstätt Eichstätt 0 0 PUSH

Spiele am Freitag:

Der FC Bayern II verliert knapp gegen die Würzburger Kickers. Die Gastgeber waren von Beginn an die tonangebende Mannschaft und spielten sich einige Chancen heraus, konnten jedoch keine davon nutzen. Folglich ging es mit dem 0:0 in die Pause. In der 54. Minute schlugen die kleinen Bayern dann aus dem Nichts zu, Mudaser Sadar traf nach einer schönen Flanke von der linken Seite per Kopf. Würzburg antwortete jedoch umgehend und kam durch einen Schuss aus der zweiten Reihe von Martin Thomann zum Ausgleich.

In der Folge blieb die Partie umkämpft, bis sich die Münchner selbst schwächten. Anton Heinz sah in der 78. Minute die glatt rote Karte. Die Hausherren taten sich dennoch schwer, schafften aber spät noch den Lucky Punch. Tarsis Bonga verwandelte in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum 2:1 und sicherte seiner Mannschaft damit einen wichtigen Sieg im Aufstiegsrennen.

FC Würzburger Kickers – FC Bayern München II 2:1

FC Würzburger Kickers: Nick Guttenberger, Daniel Hägele (90. Batuhan Gögce), Peter Kurzweg, Ebrahim Farahnak, Liam Omore (90. Dominik Meisel), Tim Kraus (79. Jermain Nischalke), Eroll Zejnullahu, Philipp Ochs, Martin Thomann, Tarsis Bonga, Dion Berisha (79. Cherif Cissé)

FC Bayern München II: Jannis Bärtl, Vincent Manuba, Julien Yanda, Maximilian Schuhbauer (99. Allan Bohomo), Ljubo Puljic, David Heindl, Robert Deziel Jr., Guido della Rovere (18. Mudaser Sadat), Bajung Darboe, Anton Heinz

Tore: 0:1 Mudaser Sadat (54.), 1:1 Martin Thomann (56.), 2:1 Tarsis Bonga (90.+8 Foulelfmeter)

Rot: Anton Heinz (79./FC Bayern München II/Tätlichkeit)

Der SV Wacker Burghausen holt gegen die SpVgg Bayreuth nur einen Punkt und verpasst es, den dritten Sieg in Folge einzufahren. Zunächst ging Wacker sogar in Rückstand. Florian Markert erzielte in der 25. Minute das 1:0 für die Gäste. Burghausen ließ sich allerdings nicht unterkriegen und glich kurz darauf in Person von Vojtech Mares aus (31.).

In der Folge waren beide Mannschaften um den Siegtreffer bemüht, aber niemand konnte den entscheidenden Stich setzen. Damit blieb es am Ende bei einem verdienten Remis.

SV Wacker Burghausen – SpVgg Bayreuth 1:1

SV Wacker Burghausen: Markus Schöller, Vojtech Mares, Benedikt Schwarzensteiner, Faton Dzemailji, Jannis Turtschan, Felix Bachschmid, Alexander Gordok (82. Noah Müller), Noah Shawn Agbaje, Filip Ilic, Moritz Bangerter, Noa-Gabriel Simic (62. Tom Sanne)

SpVgg Bayreuth: Lino Kasten, Edwin Schwarz, Dennis Lippert (45. Angelo Brückner), Alexander Seidel, Felix Schäffner, Marco Zietsch, Nicolas Andermatt, Florian Markert (61. Levi Kraus), Davide Sekulovic (93. Leon Bucher), Patrick Scheder, Maximilian Fesser (84. Thomas Winklbauer)

Tore: 0:1 Florian Markert (25.), 1:1 Vojtech Mares (31.)