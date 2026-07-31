Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
RL LIVE: Haching II gleicht aus - Buchbach vorn, Landsberg hinten
2. Spieltag der Regionalliga Bayern
von Paul Ruser · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Wie schlägt sich Dantes Mannschaft in Burghausen? – Foto: Sportfoto Zink / Peter Kotzur
Am Freitagabend wartet der 2. Spieltag der Regionalliga Bayern mit vier Partien auf. Unter anderem ist Bayerns Zweite mit Neu-Trainer Dante bei Wacker Burghausen gefordert, Unterhaching gastiert bei Nürnberg II. Der Spieltag in der Übersicht.