RL LIVE: Haching empfängt FCM – Buchbach beim Tabellenführer

Die Spvgg Unterhaching trifft nach dem Aufstiegsverzicht im Heimspiel auf den FC Memmingen. Tabellenführer Nürnberg II empfängt den TSV Buchbach. Außerdem: VfB Eichstätt gegen Viktoria Aschaffenburg.
Mit 4:1 fertigten die Würzburger Kickers den SV Wacker Burghausen ab. Im ersten Durchgang brachte Tarsis Bonga die Hausherren auf die Siegerstraße (23.), unmittelbar nach dem Seitenwechsel stellte Jermain Nischalke auf 2:0. Dion Berisha sorgte nach rund einer Stunde für die Vorentscheidung, eine Viertelstunde später machte Nischalke mit seinem zweiten Treffer den Deckel drauf. In der 86. Minute konnte Alexander Sorge den Ehrentreffer für die Burghausener markieren. Die Würzburger Kickers klettern vorerst auf den zweiten Platz, Burghausen ist Achter.
FC Würzburger Kickers – SV Wacker Burghausen 4:1
FC Würzburger Kickers: Johann Hipper, Daniel Hägele, Peter Kurzweg, Ebrahim Farahnak (70. Marius Uhl), Liam Omore, Dominik Meisel (63. Cherif Cissé), Tim Kraus, Philipp Ochs (73. Dominic Schmidt), Tarsis Bonga (78. Batuhan Gögce), Jermain Nischalke, Dion Berisha (78. Eliot Muteba) - Trainer: Michael Schiele
SV Wacker Burghausen: Markus Schöller, Christoph Schulz (59. Jannis Turtschan), Benedikt Schwarzensteiner, Faton Dzemailji, Konstantin Gertig, Felix Bachschmid (42. Moritz Bangerter), Alexander Gordok, Lukas Walchhütter (78. Alexander Sorge), Filip Ilic (70. Jordi Woudstra), Noah Müller (59. Amadou Soumaré), Tom Sanne - Trainer: Lars Bender
Schiedsrichter: Felix Wagner (Glött) - Zuschauer: 2519
Tore: 1:0 Tarsis Bonga (23.), 2:0 Jermain Nischalke (46.), 3:0 Dion Berisha (57.), 4:0 Jermain Nischalke (72.), 4:1 Alexander Sorge (86.)
Mit einem Heimsieg im Gepäck und frischem Rückenwind reisten die Amateure des FC Bayern München nach Illertissen. Dabei musste die Elf von Cheftrainer Holger Seitz bereits nach 30 Sekunden den ersten Rückschlag hinnehmen: Daniel Gerstemeyer traf zum 1:0 für die Gastgeber (1.).
Nach der Pause ließ Illertissen nicht nach. Namrud Embaye erhöhte auf 2:0 (58.). Etwas später weitete der eingewechselte Denis Micic das Ergebnis auf 3:0 (71.) aus und Jordi Wegmann erzielte das 4:0 (77.). Damit war die Niederlag im vorletzten Auswärtsspiel der Münchner besiegelt.
FV Illertissen – FC Bayern München II 4:0
FV Illertissen: Malwin Zok, Max Zeller (60. Robin Muth), Marco Gölz (82. Uros Micic), Lasse Jürgensen (78. Patrick Ekinci), Alexander Kopf, Jordi Wegmann (82. Eduard Heckmann), Luis Pfaumann (84. Finn Annabring), Marco Hingerl, Namrud Embaye, Denis Milic, Daniel Gerstmayer - Co-Trainer: Timo Räpple
FC Bayern München II: Jannis Bärtl, Julien Yanda, Maximilian Schuhbauer, Ljubo Puljic, David Heindl, Kurt Rüger, Benno Schmitz (71. Sadiki Chemwor), Mudaser Sadat, Bajung Darboe (46. Aristide Hentcho), Anton Heinz - Trainer: Holger Seitz
Schiedsrichter: Julian Perl (Pullach i. Isartal) - Zuschauer: 647
Tore: 1:0 Daniel Gerstmayer (1.), 2:0 Namrud Embaye (58.), 3:0 Denis Milic (71.), 4:0 Jordi Wegmann (77.)