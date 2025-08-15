Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Bocholt reist in die Landeshauptstadt. – Foto: Markus Verwimp
RL live: Gestückelter Spieltag beginnt mit drei Partien am Samstag
Regionalliga West: Der Ligabetrieb geht in großen Schritten voran, die Kluft zwischen der Spitze und dem Keller wird stetig größer. Noch grüßt die U21 des SC Paderborn von oben, dahinter wollen die Traditionsvereine um Fortuna Köln und RW Oberhausen einen Satz nach oben machen.
Bedingt durch die Partien im Landes- und DFB-Pokal bleibt die große Samstagskonferenz am 4. Spieltag der Regionalliga West aus. Nur drei Spiele steigen am Samstag: Der 1. FC Bocholt gastiert bei der U23 von Fortuna Düsseldorf. Gleichzeitig steigt im Südstadion der Kracher zwischen Fortuna Köln und RW Oberhausen. Dazu hofft der VfL Bochum II auf den ersten Dreier gegen den SV Rödinghausen.
Am Sonntag bekommt es unter anderem die SSVg Velbert mit Borussia Mönchengladbachs U23 zu tun. Der Wuppertaler SV gastiert bei Borussia Dortmunds U23. Unter der Woche steigen noch die Partien vom FC Gütersloh und Sportfreunde Lotte, die im DFB-Pokal im Einsatz sind.
