RL live: Gestückelter Spieltag beginnt mit drei Partien am Samstag

Bedingt durch die Partien im Landes- und DFB-Pokal bleibt die große Samstagskonferenz am 4. Spieltag der Regionalliga West aus. Nur drei Spiele steigen am Samstag: Der 1. FC Bocholt gastiert bei der U23 von Fortuna Düsseldorf. Gleichzeitig steigt im Südstadion der Kracher zwischen Fortuna Köln und RW Oberhausen. Dazu hofft der VfL Bochum II auf den ersten Dreier gegen den SV Rödinghausen.

Am Sonntag bekommt es unter anderem die SSVg Velbert mit Borussia Mönchengladbachs U23 zu tun. Der Wuppertaler SV gastiert bei Borussia Dortmunds U23. Unter der Woche steigen noch die Partien vom FC Gütersloh und Sportfreunde Lotte, die im DFB-Pokal im Einsatz sind.