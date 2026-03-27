 2026-03-25T14:09:28.761Z

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RL LIVE: Buchbach gibt Führung aus der Hand - Wacker mit Problemen

25. Spieltag Regionalliga Bayern

von Paul Ruser · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser
Heute beide im Einsatz: Wacker Burghausen und Buchbach.
Heute beide im Einsatz: Wacker Burghausen und Buchbach. – Foto: Michael Buchholz

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Am Freitagabend empfängt der TSV Buchbach den FC Memmingen, außerdem gastiert Wacker Burghausen beim Schlusslicht Viktoria Aschaffenburg. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen
2
2

Heute, 19:00 Uhr
Viktoria Aschaffenburg
Viktoria AschaffenburgAschaffenb.
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
2
2

Spiel am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
14:00live

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung

Heute, 16:00 Uhr
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
0
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
0
0

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
14:00live