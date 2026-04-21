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RL LIVE: Bayern II in Nürnberg - Haching zuhause - Wacker gegen Fürth
30. Spieltag der Regionalliga Bayern
von Paul Ruser · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
Zeigt die Richtung an: Unterhachings Markus Schwabl. – Foto: Adrian Goldberg, Michael Buchh
Die Regionalliga Bayern wartet am Dienstag mit dem 30. Spieltag auf. Im Duell der Zweitvertretungen gastiert Bayern München beim Spitzenreiter Nürnberg, Unterhaching will sich gegen Hankofen-Hailing im Optimalfall auf den ersten Platz schieben. Burghausen empfängt Fürth II, Buchbach muss nach Vilzing, Eichstätt nach Aubstadt. Der Spieltag in der Übersicht.