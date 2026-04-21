 2026-04-20T12:45:22.080Z

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RL LIVE: Bayern II hinten - auch Buchbach fängt Tor - Wacker vs. Fürth

30. Spieltag der Regionalliga Bayern

von Paul Ruser · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser
Zeigt die Richtung an: Unterhachings Markus Schwabl.
Zeigt die Richtung an: Unterhachings Markus Schwabl. – Foto: Adrian Goldberg, Michael Buchh

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Regionalliga Bayern
Haching
Hankofen
DJK Vilzing
Ansbach

Die Regionalliga Bayern wartet am Dienstag mit dem 30. Spieltag auf. Im Duell der Zweitvertretungen gastiert Bayern München beim Spitzenreiter Nürnberg, Unterhaching will sich gegen Hankofen-Hailing im Optimalfall auf den ersten Platz schieben. Burghausen empfängt Fürth II, Buchbach muss nach Vilzing, Eichstätt nach Aubstadt. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Dienstag

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
1
0

Heute, 19:00 Uhr
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
0
1

Heute, 19:00 Uhr
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
1
0

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
1
1

Heute, 19:00 Uhr
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
1
0

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung

Heute, 18:00 Uhr
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
2
0

Heute, 18:30 Uhr
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
0
1

Heute, 19:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
Viktoria Aschaffenburg
Viktoria AschaffenburgAschaffenb.
0
1

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen
1
0