RL live: Austrudeln oder volle Kapelle für die letzten Wochen?

Die ganz großen Entscheidungen in der Regionalliga West sind bereits gefällt: Der MSV Duisburg kehrt nach einer Saison in die 3. Liga zurück, untenrum verabschieden sich Türkspor Dortmund, der KFC Uerdingen und der 1. FC Düren. Der immerhin noch theoretisch mögliche vierte Abstiegsplatz könnte noch einige Teams im Tabellenkeller ins Grübeln bringen. Nach der harten 0:5-Pleite gegen den FC Schalke 04 II steht dort der SV Eintracht Hohkeppel. zwischen Platz drei und sieben geht es unterdessen auch noch eng her.