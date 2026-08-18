 2026-08-17T04:56:09.060Z

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RL LIVE: 1860 München will Positiv-Trend in Aubstadt fortsetzen

4. Spieltag der Regionalliga Bayern

von Paul Ruser · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Der TSV 1860 München gastiert beim TSV Aubstadt.
Der TSV 1860 München gastiert beim TSV Aubstadt. – Foto: Siegfried Rebhan, Leonardo Sch

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Der TSV 1860 München gastiert zum Abschluss des 4. Spieltags der Regionalliga Bayern beim TSV Aubstadt. Beide Teams stehen mit je fünf Punkten im Mittelfeld des Tableaus. Das Spiel im LIVE-Ticker.

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