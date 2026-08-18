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RL LIVE: 1860 München geht beim TSV Aubstadt in Führung
4. Spieltag der Regionalliga Bayern
von Paul Ruser · Heute, 19:20 Uhr · 0 Leser
Der TSV 1860 München gastiert beim TSV Aubstadt. – Foto: Siegfried Rebhan, Leonardo Sch