RL: Landsberg-Premiere misslingt – Burghausen startet traumhaft

Landsberg verliert zu Beginn. – Foto: Maximilian Merkl

Nach dem gestrigen Eröffnungsspiel ging am Freitagabend die Regionalliga-Saison 26/27 für zehn weitere Teams in ihren Anfang. Der TSV Buchbach reiste zu den Schwaben aus Augsburg, Eichstätt begann mit einem Heimspiel gegen den FV Illertissen, der Bayernliga-Aufsteiger aus Landsberg startete in Memmingen seine Premierensaison, Ansbach traf auf Burghausen und die Dante-Bayern eröffnete im Grünwalder gegen Eltersdorf. Alle Spiele im Live-Ticker:

Spiele am Samstag:

Der TSV Schwaben Augsburg und der TSV Buchbach haben sich mit einem 1:1 getrennt. Die Gastgeber gingen nach 21 Minuten durch Mark Radoki in Führung. Mit diesem Vorsprung nahm Schwaben Augsburg die Führung mit in die Pause. Buchbach blieb jedoch in Schlagdistanz und hielt die Partie offen. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen der Ausgleich. Samed Bahar verwandelte in der 51. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1. In der Folge sollte kein weiterer Treffer mehr fallen. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung zwischen dem TSV Schwaben Augsburg und dem TSV Buchbach.

TSV Schwaben Augsburg – TSV Buchbach 1:1

TSV Schwaben Augsburg: Maximilian Reil, Benedikt Krug, Dennis Ruisinger, Elias Herzig, Marco Greisel (76. Marco Luburic), Lukas Ramser, Felix Schwarzholz (56. Levis Schaber), Johannes Rehwald, Jakob Krauss, Mark Radoki (83. Kevin Makowski), Michael Schäfer (76. Rasmus Fackler-Stamm) - Trainer: Marco Zupur

TSV Buchbach: Ludwig Zech, Rocco Tavra, Jonas Wieselsberger, Tizian Zimmermann, Faton Dzemailji, Tobias Heiland (66. Romeo Ivelj), Samed Bahar, Albano Gashi, Leo Haas (84. Philipp Zimmerer), Tobias Sztaf, Tobias Stoßberger - Trainer: Sven Zurawka

Schiedsrichter: Dr. Quirin Demlehner (Eggenfelden) - Zuschauer: 439

Tore: 1:0 Mark Radoki (21.), 1:1 Samed Bahar (51. Foulelfmeter)

Rot: Jakob Krauss (1./TSV Schwaben Augsburg/Notbremse)

Für den VfB Eichstätt begann die Partie denkbar ungünstig. Bereits nach drei Minuten brachte Daniel Hausmann den FV Illertissen in Führung und verschaffte den Gästen damit einen frühen Vorteil. Mit diesem knappen Vorsprung ging es auch in die Halbzeitpause, nachdem weitere Treffer zunächst ausgeblieben waren. Eichstätt lief dem Rückstand hinterher, konnte den Ausgleich jedoch nicht erzielen. Kurz nach dem Wiederanpfiff meldete sich erneut Hausmann zu Wort. Der Illertissener Angreifer erhöhte in der 48. Minute auf 2:0 und schnürte damit seinen Doppelpack. Die endgültige Entscheidung fiel sieben Minuten vor dem Ende, als Hausmann auch den dritten Treffer der Gäste nachlegte. Mit seinem Dreierpack war er der Matchwinner des Abends. VfB Eichstätt – FV Illertissen 0:3

VfB Eichstätt: Daniel Martin, Florian Lamprecht, Bastian Bösl, Elias Herger (69. Leon Peric), Daniel Spies (88. Johannes Mayer), Jens Schüler, Pascal Schittler, Lucas Schraufstetter, Daniel Hofrichter (46. Moritz Gündling), Jonathan Grimm (88. Markus Müller), Timo Meixner (59. Markus Lohner) - Trainer: Steffen Israel

FV Illertissen: Daniel Adamczyk, Maximilian Neuberger, Jordi Wegmann, Jan-Luca Fink (89. Patrick Ekinci), Odin Redier, Daniel Hausmann (86. Eduard Heckmann), Marco Hingerl, Alessio Hasler, Denis Milic (67. Nino Cassaniti), Mussa Fofanah (86. Ben Kronenberg), Elidon Qenaj (89. Finn Annabring) - Co-Trainer: Timo Räpple - Trainer: Walid Khaled

Schiedsrichter: Andreas Dinger (Bischofsgrün) - Zuschauer: 500

Tore: 0:1 Daniel Hausmann (3.), 0:2 Daniel Hausmann (48.), 0:3 Daniel Hausmann (83.)

Lange mussten die Zuschauer auf den ersten Torjubel warten, ehe Constantin Kresin kurz vor der Pause den entscheidenden Moment herbeiführte. In der 39. Minute brachte er die Gäste mit 1:0 in Führung und sorgte damit zugleich für den Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel blieb Landsberg auf der Suche nach dem Ausgleich, während Memmingen den knappen Vorsprung verteidigte. Weitere Treffer sollten nicht fallen. So reichte dem FC Memmingen das Tor von Kresin zu einem knappen Auswärtserfolg beim Aufsteiger TSV Landsberg. TSV Landsberg – FC Memmingen 0:1

TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Maximilian Holdenrieder (87. Benito Alisanovic), David Bauer, Benedikt Kuhn, Tiziano Mulas, Furkan Kircicek (87. Luca Dollinger), Maximilian Seemüller (58. Jeton Abazi), Ünal Tosun, Creighton Braun, Timo Spennesberger (68. Daniel Sanchez Ruiz Diaz), Fynn Heinze (68. Daniele Sgodzaj) - Trainer: René Schröder

FC Memmingen: Dominik Dewein, Maximilian Dolinski (60. Philipp Kirsamer), Kim-Bryan Paschek, Max Zeller, Lukas Rietzler, Timo Schmidt, Fabian Lutz, Luan Fusaro (82. Michael Bergmann), Luis Pfaumann (82. Luka Petrovic), Constantin Kresin (74. Jonas Koller), Uros Micic (60. Jakob Gräser) - Trainer: Matthias Günes

Schiedsrichter: Assad Nouhoum (Oberweikertshofen)

Tore: 0:1 Constantin Kresin (39.)

Der SV Wacker Burghausen hat bei der SpVgg Ansbach einen souveränen Auswärtssieg gefeiert. Den Anfang machte Moritz Leitner, der die Gäste nach 28 Minuten in Führung brachte. Kurz vor der Pause legte er nach und schnürte mit seinem zweiten Treffer des Tages einen Doppelpack. Damit ging Burghausen mit einem komfortablen 2:0-Vorsprung in die Kabine. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Wacker auf Kurs. Noah Shawn Agbaje erhöhte in der 57. Minute auf 3:0 und sorgte früh für klare Verhältnisse. Ansbach fand gegen die Burghauser Offensive kein Mittel, um noch einmal zurück ins Spiel zu kommen. Den Schlusspunkt setzte Konstantin Gertig in der Nachspielzeit, als er zum 4:0 traf. So stand am Ende ein deutlicher Erfolg für den SV Wacker Burghausen, der seine Chancen konsequent nutzte. SpVgg Ansbach – SV Wacker Burghausen 0:4

SpVgg Ansbach: Heiko Schiefer, Eric Weeger, Lucas Beetz, Tobias Dietrich, Riko Manz, Björn Angermeier (56. Tarkan Ücüncü), Luis Althaus, Ben Müller, Patrick Kroiß (83. Lukas Schmidt), Dino Nuhanovic (83. Üveys Ayan), Ken Mata (83. Tyron Koomson) - Trainer: Niklas Reutelhuber

SV Wacker Burghausen: Markus Schöller, Benedikt Schwarzensteiner, Jannis Turtschan, Adrian Hofherr, Louis Stegmiller, Felix Bachschmid (72. Michael Dinkler), Noah Shawn Agbaje, Moritz Bangerter, Noah Wagner, Timothée Diowo (72. Jordi Woudstra), Moritz Leitner - Trainer: Matthias Ostrzolek - Co-Trainer: Daniel Dittmann

Tore: 0:1 Moritz Leitner (28.), 0:2 Moritz Leitner (45.), 0:3 Noah Shawn Agbaje (57.), 0:4 Konstantin Gertig (90.+3)