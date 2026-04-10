RL: Kickers mit Last-Minute-Erfolg, Wackers Siegesserie reißt

Die Siegesserie des SV Wacker Burghausen reißt gegen die SpVgg Bayreuth, die kleinen Bayern unterliegen nach Führung knapp. – Foto: Adrian Goldberg

Die Würzburger Kickers drehen spät noch einen Rückstand gegen die Reserve des FC Bayern, der SV Wacker Burghausen und die SpVgg Bayreuth teilen die Punkte. Der 28. Spieltag der Regionalliga Bayern in der Übersicht.

Spiele am Freitag:

Der FC Bayern II verliert knapp gegen die Würzburger Kickers. Die Gastgeber waren von Beginn an die tonangebende Mannschaft und spielten sich einige Chancen heraus, konnten jedoch keine davon nutzen. Folglich ging es mit dem 0:0 in die Pause. In der 54. Minute schlugen die kleinen Bayern dann aus dem Nichts zu, Mudaser Sadar traf nach einer schönen Flanke von der linken Seite per Kopf. Würzburg antwortete jedoch umgehend und kam durch einen Schuss aus der zweiten Reihe von Martin Thomann zum Ausgleich.

In der Folge blieb die Partie umkämpft, bis sich die Münchner selbst schwächten. Anton Heinz sah in der 78. Minute die glatt rote Karte. Die Hausherren taten sich dennoch schwer, schafften aber spät noch den Lucky Punch. Tarsis Bonga verwandelte in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum 2:1 und sicherte seiner Mannschaft damit einen wichtigen Sieg im Aufstiegsrennen.