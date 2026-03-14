RL: Haching siegt im Topspiel in Nürnberg - Illertissen bleibt dran

Später Punkt für den FC Bayern II. In der Regionalliga Bayern empfing die Bundesliga-Reserve des FC den FC Memmingen. Die Gäste stellten die Bayern vor Probleme, konnten am Ende aber keine drei Punkte aus München entführen.

In der Anfangsphase waren die Hausherren die spielbestimmte Mannschaft, wurden dann aber zweimal vom FCM überrumpelt. Nach etwas mehr als 30 Minuten entschied das Schiedsrichtergespann auf Elfmeter, Jakob Gräser verwandelte zur Führung für Memmingen (34.). Nur zwei Minuten später war es Fabian Lutz der sogar auf 2:0 aus Sicht der Gäste stellte (36.).

In den zweiten 45 Minuten kamen die kleinen Bayern noch einmal heran. Anton Heinz erzielte den Anschlusstreffer (62.). Lange passierte nichts mehr, bis ein letzter langer Ball von Bayern II zum Erfolg führte. Wieder war es Heinz, der zum 2:2-Ausgleichstreffer traf (96.)

FC Bayern München II – FC Memmingen 2:2

FC Bayern München II: Jannis Bärtl, Vincent Manuba (59. Maximilian Schuhbauer), Julien Yanda, David Heindl, Robert Deziel Jr., Guido della Rovere, Kurt Rüger (59. Artur Degraf), Benno Schmitz, Mudaser Sadat, Bajung Darboe (59. Michael Scott), Anton Heinz - Trainer: Holger Seitz

FC Memmingen: Dominik Dewein, Jakob Gräser, Maximilian Dolinski, David Bauer, Rufus Roth, Timo Schmidt, Luis Vetter (55. Kim-Bryan Paschek), Fabian Lutz, Constantin Kresin (62. Pascal Maier), David Günes (88. David Remiger), Philipp Kirsamer (74. Luan Fusaro) - Trainer: Matthias Günes

Schiedsrichter: Manuel Steigerwald (Gräfendorf) - Zuschauer: 840

Tore: 0:1 Jakob Gräser (34. Foulelfmeter), 0:2 Fabian Lutz (36.), 1:2 Anton Heinz (62. Foulelfmeter), 2:2 Anton Heinz (90.+6)



