RL: Haching siegt im Topspiel - Illertissen & Eichstättt bleiben dran

In der Regionalliga Bayern konnte die SpVgg Unterhaching das Spitzenspiel beim Tabellenführer 1. FC Nürnberg II für sich entscheiden. Der FV Illertissen bezwang Wacker Burghausen, der VfB Eichstätt gewann gegen Greuther Fürth II. Der Spieltag in der Übersicht.
Die SpVgg Unterhaching konnte das Topspiel beim 1. FC Nürnberg II für sich entscheiden. Cornelius Pfeiffer brachte die Gäste bereits nach sechs Minuten auf die Siegerstraße, Tim Hannemann erhöhte in Minute 19. Mit dem Sieg bleiben die Hachinger am Spitzenreiter Nürnberg dran, der Rückstand beträgt nur noch drei Punkte.
1. FC Nürnberg II – SpVgg Unterhaching 0:2
1. FC Nürnberg II: Robin Lisewski, Leo Eberle, Khalid Abu El Haija, Kristian Mandic, Benedikt Kirsch, Eryk Grzywacz, Ayoub Chaikhoun, Uche Obiogumu (68. Eliyah Rau), Marko Soldic (74. Tino Kusanovic), Moritz Wiezorrek (81. Tobias Heß), Joel Skowronek - Trainer: Andreas Wolf
SpVgg Unterhaching: Erion Avdija, Manuel Stiefler, Nils Ortel, Alexander Winkler, Christoph Ehlich, Simon Skarlatidis (90. Jorden Aigboje), Andy Breuer, Mike Gevorgyan, Tim Hannemann, Cornelius Pfeiffer (83. Jeroen Krupa), Moritz Müller (74. Christopher Negele) - Trainer: Sven Bender
Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau) - Zuschauer: 507
Tore: 0:1 Cornelius Pfeiffer (6.), 0:2 Tim Hannemann (19.)
Der FV Illertissen konnte den SV Wacker Burghausen mit 3:1 besiegen. Im ersten Durchgang brachten Luis Pfaumann und Marco Hingerl den FV zur 2:0-Pausenführung, kurz nach Wiederanpfiff stellte Daniel Hausmann auf 3:0. Das 1:3 von Noah Müller änderte nichts mehr am Spielausgang (64.). Illertissen bleibt somit am Spitzentrio Nürnberg II, Unterhaching und Würzburg dran, Wacker Burghausen rutscht auf Rang neun zurück.
FV Illertissen – SV Wacker Burghausen 3:1
FV Illertissen: Malwin Zok, Marco Gölz, Maximilian Neuberger, Malik Sama, Jordi Wegmann (66. Eduard Heckmann), Luis Pfaumann (77. Alexander Kopf), Daniel Hausmann, Marco Hingerl (77. Patrick Ekinci), Namrud Embaye (68. Robin Muth), Yannick Glessing, Daniel Gerstmayer (77. Denis Milic) - Co-Trainer: Timo Räpple - Trainer: Holger Bachthaler - Co-Trainer: Christian Zgouri
SV Wacker Burghausen: Markus Schöller, Christoph Schulz (59. Faton Dzemailji), Vojtech Mares, Benedikt Schwarzensteiner (46. Lukas Walchhütter), Jannis Turtschan, Denis Ade (72. Konstantin Gertig), Alexander Gordok, Noah Shawn Agbaje (58. Tom Sanne), Filip Ilic, Noa-Gabriel Simic (85. Moritz Leitner), Noah Müller - Trainer: Lars Bender
Schiedsrichter: Christopher Schwarzmann (Scheßlitz) - Zuschauer: 275
Tore: 1:0 Luis Pfaumann (33.), 2:0 Marco Hingerl (41.), 3:0 Daniel Hausmann (48.), 3:1 Noah Müller (64.)
Der VfB Eichstätt konnte sich nach 90 Minuten über einen knappen Heimsieg gegen die SpVgg Greuther Fürth II freuen. Pascal Schittler eröffnete den Torreigen in der 13. Minute, Juan Cabrera glich kurze Zeit später aus (29.). Im zweiten Abschnitt hatte Lucas Schraufstetter den goldenen Ball am Fuß und stellte auf 2:1. Eichstätt bleibt dicht dran am Vierten Illertissen (zwei Punkte Rückstand), Fürth steht nun auf Rang 16.
VfB Eichstätt – SpVgg Greuther Fürth II 2:1
VfB Eichstätt: Jan Sieh, Florian Lamprecht, Johannes Mayer, Bastian Bösl, Daniel Spies, Ferat Nitaj (62. Aurel Kuqanaj), Pascal Schittler (90. Daniel Hofrichter), Lucas Schraufstetter, Jonathan Grimm, Timo Meixner, Bryan Alexander Beusch (78. Dominik Wolfsteiner) - Trainer: Dominik Haußner
SpVgg Greuther Fürth II: Simon Hoffmann, Raul Marita (59. Christoph Meister), Yannick Scholz, Noah König, Daniel Adlung, Marlon Fries, Arjanit Fazlija (49. Lucas Torres Farias), Jakob Engel (88. Joshua Okpalaike), Mehmet Avlayici (79. Philipp Hack), Juan Cabrera (70. Max Meyer), Lado Akhalaia - Trainer: Roberto Hilbert
Schiedsrichter: Maximilian Ziegler (Lindach) - Zuschauer: 450
Tore: 1:0 Pascal Schittler (13.), 1:1 Juan Cabrera (29.), 2:1 Lucas Schraufstetter (75.)
Gelb-Rot: Timo Meixner (90./VfB Eichstätt/Foulspiel)
Später Punkt für den FC Bayern II. In der Regionalliga Bayern empfing die Bundesliga-Reserve des FC den FC Memmingen. Die Gäste stellten die Bayern vor Probleme, konnten am Ende aber keine drei Punkte aus München entführen.
In der Anfangsphase waren die Hausherren die spielbestimmte Mannschaft, wurden dann aber zweimal vom FCM überrumpelt. Nach etwas mehr als 30 Minuten entschied das Schiedsrichtergespann auf Elfmeter, Jakob Gräser verwandelte zur Führung für Memmingen (34.). Nur zwei Minuten später war es Fabian Lutz der sogar auf 2:0 aus Sicht der Gäste stellte (36.).
In den zweiten 45 Minuten kamen die kleinen Bayern noch einmal heran. Anton Heinz erzielte den Anschlusstreffer (62.). Lange passierte nichts mehr, bis ein letzter langer Ball von Bayern II zum Erfolg führte. Wieder war es Heinz, der zum 2:2-Ausgleichstreffer traf (96.)
FC Bayern München II – FC Memmingen 2:2
FC Bayern München II: Jannis Bärtl, Vincent Manuba (59. Maximilian Schuhbauer), Julien Yanda, David Heindl, Robert Deziel Jr., Guido della Rovere, Kurt Rüger (59. Artur Degraf), Benno Schmitz, Mudaser Sadat, Bajung Darboe (59. Michael Scott), Anton Heinz - Trainer: Holger Seitz
FC Memmingen: Dominik Dewein, Jakob Gräser, Maximilian Dolinski, David Bauer, Rufus Roth, Timo Schmidt, Luis Vetter (55. Kim-Bryan Paschek), Fabian Lutz, Constantin Kresin (62. Pascal Maier), David Günes (88. David Remiger), Philipp Kirsamer (74. Luan Fusaro) - Trainer: Matthias Günes
Schiedsrichter: Manuel Steigerwald (Gräfendorf) - Zuschauer: 840
Tore: 0:1 Jakob Gräser (34. Foulelfmeter), 0:2 Fabian Lutz (36.), 1:2 Anton Heinz (62. Foulelfmeter), 2:2 Anton Heinz (90.+6)
Der TSV Buchbach und das Unentschieden. Zuletzt spielte der TSV zweimal in Folge Remis, im Heimspiel gegen Bayreuth folgte das Dritte. Die beiden Mannschaften trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden.
Die Partie startete perfekt für die Hausherren. Nach nur sechs Minuten gab es Elfmeter für Buchbach. Albano Gashi konnte die Einladung nicht nutzen und scheiterte an der Latte. Wenig später rächte sich die vergebene Chance und Davide Sekulovic traf zum 1:0 für Bayreuth (13.).
Die Hausherren sollten aber noch eine zweite Chance aus elf Metern kriegen. Diesmal nahm sich Samed Bahar der Sache an und verwandelte zum 1:1-Ausgleich (27.). Es sollte nichts zählbares Folgen und so blieb es beim 1:1-Unentschieden.
TSV Buchbach – SpVgg Bayreuth 1:1
TSV Buchbach: Ludwig Zech, Rocco Tavra (70. Benedikt Orth), Philipp Walter, Samed Bahar, Kevin Hingerl, Jonas Wieselsberger, Tobias Heiland (87. Alexander Mehring), Albano Gashi, Tobias Stoßberger, Andreas Hirtlreiter (74. Philipp Zimmerer), Romeo Ivelj (74. Sammy Ammari) - Co-Trainer: Johannes Klein - spielender Co-Trainer: Kevin Hingerl - Trainer: Marc Unterberger - Co-Trainer: Josef Harlander
SpVgg Bayreuth: Lucas Zahaczewski, Edwin Schwarz, Dennis Lippert, Alexander Seidel, Felix Schäffner, Angelo Brückner, Tino Lennerth (68. Leon Bucher), Davide Sekulovic, Jann George (68. Marco Zietsch), Patrick Scheder (79. Maximilian Weimer), Maximilian Fesser (77. Florian Markert) - Co-Trainer: Sebastian Köhler - Trainer: Lukas Kling - Co-Trainer: Sebastian Lattermann
Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried) - Zuschauer: 558
Tore: 0:1 Davide Sekulovic (13.), 1:1 Samed Bahar (27. Foulelfmeter)