RL-Duell geplatzt - Wiedenbrücks B-Elf scheitert bei Landesligist

Der in den vergangenen drei Jahren stets gut platzierte Landesligist SuS Bad Westernkotten wurde zum Spielverderber und schlug den SC Wiedenbrück am Mittwochabend vor 490 Zuschauern mit 3:1 (3:0). Die Teilnahme am Westfalenpokal hatten sich die Westernkottener in der vergangenen Saison durch den Sieg im Kreispokal Lippstadt verdient, als Oberligist SV Lippstadt 08 auf dem Weg bezwungen wurde.