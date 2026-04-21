RL: Bayern II verliert - Haching souverän - Buchbach chancenlos

Zeigt die Richtung an: Unterhachings Markus Schwabl. – Foto: Adrian Goldberg, Michael Buchh

Die Regionalliga Bayern wartete am Dienstag mit dem 30. Spieltag auf, in fünf Partien waren oberbayerische Teams im Einsatz. Im Duell der Zweitvertretungen musste sich Bayern München beim Spitzenreiter Nürnberg geschlagen geben, Unterhaching konnte das Schlusslicht Hankofen-Hailing besiegen. Buchbach ging in Vilzing baden, Eichstätt verlor knapp in Aubstadt. Wacker Burghausen unterlag zuhause Fürth II. Der Spieltag in der Übersicht.