 2026-04-20T12:45:22.080Z

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RL: Bayern II verliert - Haching souverän - Buchbach chancenlos

30. Spieltag der Regionalliga Bayern

von Paul Ruser · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Zeigt die Richtung an: Unterhachings Markus Schwabl.
Zeigt die Richtung an: Unterhachings Markus Schwabl. – Foto: Adrian Goldberg, Michael Buchh

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Regionalliga Bayern
Haching
Hankofen
DJK Vilzing
Ansbach

Die Regionalliga Bayern wartete am Dienstag mit dem 30. Spieltag auf, in fünf Partien waren oberbayerische Teams im Einsatz. Im Duell der Zweitvertretungen musste sich Bayern München beim Spitzenreiter Nürnberg geschlagen geben, Unterhaching konnte das Schlusslicht Hankofen-Hailing besiegen. Buchbach ging in Vilzing baden, Eichstätt verlor knapp in Aubstadt. Wacker Burghausen unterlag zuhause Fürth II. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Dienstag

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
3
0
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
1
3
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
1
0

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
4
1

Heute, 19:00 Uhr
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
3
0
Abpfiff

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung

Heute, 18:00 Uhr
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
2
1
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
1
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
Viktoria Aschaffenburg
Viktoria AschaffenburgAschaffenb.
0
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen
1
3
Abpfiff