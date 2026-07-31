 2026-07-30T07:56:49.385Z

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RL: Bayern II verliert erneut - Buchbach klar - Haching dreht Partie

2. Spieltag der Regionalliga Bayern

von Paul Ruser · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser
Verlor auch sein zweites Pflichtspiel: Bayern-II-Trainer Dante.
Verlor auch sein zweites Pflichtspiel: Bayern-II-Trainer Dante. – Foto: Sportfoto Zink / Peter Kotzur

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Regionalliga Bayern
Schweinfurt
TSV 1860
DJK Vilzing
Ansbach

Am Freitagabend wartete der 2. Spieltag der Regionalliga Bayern mit vier Partien auf. Bayerns Zweite unter Neu-Trainer Dante verlor bei Wacker Burghausen, Unterhaching konnte drei Punkte bei Nürnberg II einfahren. Buchbach fegte Eichstätt vom Platz, Landsberg unterlag Augsburg II. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Freitag

Heute, 18:00 Uhr
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
1
2
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
3
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
2
0
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
5
1
Abpfiff

Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
14:00live

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung

Heute, 19:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
2
0
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SC Eltersdorf
SC EltersdorfEltersdorf
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
0
1
Abpfiff

Morgen, 14:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
14:00live

Morgen, 16:00 Uhr
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
16:00live