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RL: Bayern II verliert erneut - Buchbach klar - Haching dreht Partie
2. Spieltag der Regionalliga Bayern
von Paul Ruser · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser
Verlor auch sein zweites Pflichtspiel: Bayern-II-Trainer Dante. – Foto: Sportfoto Zink / Peter Kotzur
Am Freitagabend wartete der 2. Spieltag der Regionalliga Bayern mit vier Partien auf. Bayerns Zweite unter Neu-Trainer Dante verlor bei Wacker Burghausen, Unterhaching konnte drei Punkte bei Nürnberg II einfahren. Buchbach fegte Eichstätt vom Platz, Landsberg unterlag Augsburg II. Der Spieltag in der Übersicht.