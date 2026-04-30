 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ticker

RL: Bayern II geht nach frühem Nackenschlag in Illertissen unter

32. Spieltag der Regionalliga

von Lara Marjanovic · Heute, 21:02 Uhr · 0 Leser
Der FC Bayern kassiert eine Klatsche
Der FC Bayern kassiert eine Klatsche – Foto: Adrian Goldberg

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Bayern
Haching
Hankofen
DJK Vilzing
Ansbach

Der FC Bayern München II musste sich in Illertissen nach einem frühen Nackenschlag geschlagen geben und verlor das vorletzte Auswärtsspiel diese Saison. Der Spieltag in Übersicht.

Spiel am Donnerstag:

Heute, 18:30 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
4
0
Abpfiff
+Video

Mit einem Heimsieg im Gepäck und frischem Rückenwind reisten die Amateure des FC Bayern München nach Illertissen. Dabei musste die Elf von Cheftrainer Holger Seitz bereits nach 30 Sekunden den ersten Rückschlag hinnehmen: Daniel Gerstemeyer traf zum 1:0 für die Gastgeber (1.).

Nach der Pause ließ Illertissen nicht nach. Namrud Embaye erhöhte auf 2:0 (58.). Etwas später weitete der eingewechselte Denis Micic das Ergebnis auf 3:0 (71.) aus und Jordi Wegmann erzielte das 4:0 (77.). Damit war die Niederlag im vorletzten Auswärtsspiel der Münchner besiegelt.

FV Illertissen – FC Bayern München II 4:0
FV Illertissen: Malwin Zok, Max Zeller (60. Robin Muth), Marco Gölz (82. Uros Micic), Lasse Jürgensen (78. Patrick Ekinci), Alexander Kopf, Jordi Wegmann (82. Eduard Heckmann), Luis Pfaumann (84. Finn Annabring), Marco Hingerl, Namrud Embaye, Denis Milic, Daniel Gerstmayer - Co-Trainer: Timo Räpple
FC Bayern München II: Jannis Bärtl, Julien Yanda, Maximilian Schuhbauer, Ljubo Puljic, David Heindl, Kurt Rüger, Benno Schmitz (71. Sadiki Chemwor), Mudaser Sadat, Bajung Darboe (46. Aristide Hentcho), Anton Heinz - Trainer: Holger Seitz
Schiedsrichter: Julian Perl (Pullach i. Isartal) - Zuschauer: 647
Tore: 1:0 Daniel Gerstmayer (1.), 2:0 Namrud Embaye (58.), 3:0 Denis Milic (71.), 4:0 Jordi Wegmann (77.)

Spiel am Freitag:

Morgen, 19:00 Uhr
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
19:00live

Spiele am Samstag:

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen
14:00live

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
Viktoria Aschaffenburg
Viktoria AschaffenburgAschaffenb.
14:00live

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
14:00live

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung:

Morgen, 19:00 Uhr
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
19:00live

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
14:00live

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
14:00live

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
14:00live