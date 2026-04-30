RL: Bayern II geht nach frühem Nackenschlag in Illertissen unter

Mit einem Heimsieg im Gepäck und frischem Rückenwind reisten die Amateure des FC Bayern München nach Illertissen. Dabei musste die Elf von Cheftrainer Holger Seitz bereits nach 30 Sekunden den ersten Rückschlag hinnehmen: Daniel Gerstemeyer traf zum 1:0 für die Gastgeber (1.).

Nach der Pause ließ Illertissen nicht nach. Namrud Embaye erhöhte auf 2:0 (58.). Etwas später weitete der eingewechselte Denis Micic das Ergebnis auf 3:0 (71.) aus und Jordi Wegmann erzielte das 4:0 (77.). Damit war die Niederlag im vorletzten Auswärtsspiel der Münchner besiegelt.

FV Illertissen – FC Bayern München II 4:0

FV Illertissen: Malwin Zok, Max Zeller (60. Robin Muth), Marco Gölz (82. Uros Micic), Lasse Jürgensen (78. Patrick Ekinci), Alexander Kopf, Jordi Wegmann (82. Eduard Heckmann), Luis Pfaumann (84. Finn Annabring), Marco Hingerl, Namrud Embaye, Denis Milic, Daniel Gerstmayer - Co-Trainer: Timo Räpple

FC Bayern München II: Jannis Bärtl, Julien Yanda, Maximilian Schuhbauer, Ljubo Puljic, David Heindl, Kurt Rüger, Benno Schmitz (71. Sadiki Chemwor), Mudaser Sadat, Bajung Darboe (46. Aristide Hentcho), Anton Heinz - Trainer: Holger Seitz

Schiedsrichter: Julian Perl (Pullach i. Isartal) - Zuschauer: 647

Tore: 1:0 Daniel Gerstmayer (1.), 2:0 Namrud Embaye (58.), 3:0 Denis Milic (71.), 4:0 Jordi Wegmann (77.)