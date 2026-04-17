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RL: Bayern gibt Spiel gegen Ansbach her - Buchbach ohne Chance
29. Spieltag der Regionalliga Bayern
von Sarah Georgi · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Konnte mit der zweiten Halbzeit seines Teams nicht zufrieden sein: Amateure-Trainer Holger Seitz. – Foto: IMAGO / Beautiful Sports
Die Regionalliga Bayern hat am Freitagabend mit dem Heimspiel des FC Bayern II gegen die SpVgg Ansbach und dem TSV Buchbach gegen den FV Illertissen begonnen. Beide oberbayerischen Teams haben verloren. Der 29. Spieltag der Regionalliga Bayern in der Übersicht.