Fortuna Köln führt das Feld an. – Foto: Imago Images
RL ab 19.30 Uhr live: Köln kann an der Tabellenspitze überwintern
Regionalliga West: Fortuna Köln sicherte sich bereits die Herbst- oder Hinrundenmeisterschaft, kann am letzten Spieltag von der Winterpause aber noch von drei verschiedenen Teams eingesammelt werden.
Schon am Freitag könnte sich Fortuna Köln die Tabellenspitze zum Wiederbeginn im Januar sichern. Es geht gegen den Wuppertaler SV, der zuletzt gehörig ins Straucheln geriet. Mit dem Kräftemessen zwischen dem FC Gütersloh und RW Oberhausen treffen sich zwei Verfolger direkt. Als viertes Team im Bunde der Spitzengruppe empfängt der FC Schalke 04 II den SC Wiedenbrück. Für den 1. FC Bocholt ist es das erste Spiel nach dem Rücktritt von Christopher Schorch als Teamchef. Erster Kontrahent dafür ist der 1. FC Köln II.
