 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Fortuna Köln führt das Feld an.
Fortuna Köln führt das Feld an. – Foto: Imago Images

RL ab 19.30 Uhr live: Köln kann an der Tabellenspitze überwintern

Regionalliga West: Fortuna Köln sicherte sich bereits die Herbst- oder Hinrundenmeisterschaft, kann am letzten Spieltag von der Winterpause aber noch von drei verschiedenen Teams eingesammelt werden.

_____

Abgesagt/verschoben: SSVg Velbert - Sportfreunde Lotte

Do., 16.01.2025, 19:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
Abgesagt

Aufgrund der "anhaltenden Witterungsbedingungen" ist der Rasen in der IMS-Arena derzeit unbespielbar und bis zum 8. Dezember gesperrt. Ein neuer Spieltermin steht mit dem 16. Januar bereits fest.

_____

Liveticker: Fortuna Köln - Wuppertaler SV

Heute, 19:30 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
1
0

_____

Liveticker: Fortuna Düsseldorf II - Borussia Mönchengladbach II

Heute, 19:30 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
1
3

_____

Liveticker: FC Gütersloh - RW Oberhausen

Morgen, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
14:00

_____

Liveticker: 1. FC Köln - 1. FC Bocholt

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
14:00

_____

Liveticker: Bonner SC - VfL Bochum II

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
14:00

_____

Liveticker: SV Rödinghausen - Sportfreunde Siegen

Morgen, 14:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
14:00

_____

Liveticker: Borussia Dortmund II - SC Paderborn II

Morgen, 16:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
16:00live

_____

Liveticker: FC Schalke 04 II - SC Wiedenbrück

Morgen, 14:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
14:00

_____

19. Spieltag
23.01.26 SC Paderborn 07 II - FC Schalke 04 II
24.01.26 Sportfreunde Siegen - Borussia Dortmund II
24.01.26 Sportfreunde Lotte - SV Rödinghausen
24.01.26 Wuppertaler SV - SSVg Velbert
24.01.26 Borussia Mönchengladbach II - Bonner SC
24.01.26 RW Oberhausen - Fortuna Düsseldorf II
24.01.26 1. FC Bocholt - FC Gütersloh
25.01.26 VfL Bochum II - SC Fortuna Köln
25.01.26 SC Wiedenbrück - 1. FC Köln II

_____

Aufrufe: 05.12.2025, 19:15 Uhr
Markus BeckerAutor