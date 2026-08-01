RL: 1860 München kommt bei Schweinfurt nicht über ein Remis hinaus

– Foto: Marc Marasescu

Am Samstag feiert der TSV 1860 München sein Regionalliga-Debüt beim 1. FC Schweinfurt. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiel am Samstag





Spiele am Freitag

Die SpVgg Unterhaching konnte nach anfänglichem Rückstand beim 1. FC Nürnberg II noch drei Zähler aus Franken entführen. Joel Skowronek brachte die Cluberer in der 14. Minute vom Punkt in Front, Jeroen Krupa egalisierte noch in Halbzeit eins - ebenfalls ein Strafstoß (42.). Den Siegtreffer für Haching erzielte erneut Krupa, erneut per Elfmeter (84.). Unterhaching ist mit sechs Punken nun Vierter, Nürnberg II wartet weiter auf den ersten Saisonpunkt und steht auf Rang 15.

1. FC Nürnberg II – SpVgg Unterhaching 1:2

1. FC Nürnberg II: Lennart Pohlmann, Fabian Menig, Moritz Wiezorrek, Farid Maboa Dibamba, Pascal Fuchs, Benedikt Kirsch, Ben Hagmeyer (59. Levin Chiumento), Lion Haxhiu, Kirubel Taye, Joel Skowronek (83. David Klos), Luca Schulten (59. Nizar Üstel) - Trainer: Andreas Wolf

SpVgg Unterhaching: Erion Avdija, Timon Obermeier, Andy Breuer, Alexander Winkler, Mike Gevorgyan, Milan Kodaj, Marinus Spann (63. Cornelius Pfeiffer), Constantin Strunz, Jeroen Krupa, Moritz Müller (87. Dominik Lindermeir), Bryan Alexander Beusch - Trainer: Janek Frensch

Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt) - Zuschauer: 291

Tore: 1:0 Joel Skowronek (14. Foulelfmeter), 1:1 Jeroen Krupa (42. Foulelfmeter), 1:2 Jeroen Krupa (84. Foulelfmeter)

Die Zweitvertretung der Augsburger machte es besser als die der Nürnberger, mit 3:2 bezwang der FCA II den TSV Landsberg. Franz Bleicher erzielte bereits nach fünf Minuten den Führungstreffer, Kevin Motowilczuk erhöhte zwanzig Minuten später. Nach dem Seitenwechsel konnte Furkan Kircicek vom Punkt verkürzen (47.), Jeton Abazi brachte den Ausgleich herbei (69.). Das letzte Wort hatte aber Bentley-Baxter Bahn, der in der 78. Minute einen fälligen Strafstoß verwandelte. Augsburg II sammelt die ersten Punkte der neuen Saison und klettert auf den zehnten Platz, Landsberg steht auf Rang 14. FC Augsburg II – TSV Landsberg 3:2

FC Augsburg II: Tom Wisbereit, Lukas Aigner, David Lichtensteiger (89. Niklas Hummel), Felix Guha (64. Devin Cömert), Till Schumacher, Simon Mühlbauer (74. Kerim Yaman), Jonas Ruf, Franz Bleicher (46. Florian Hangl), Bentley-Baxter Bahn, Kevin Motowilczuk, Aris Malaj - Trainer: Markus Feulner

TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Maximilian Holdenrieder, David Bauer, Daniel Sanchez Ruiz Diaz (66. Kilian Pittrich), Benedikt Kuhn, Lukas Bettrich, Tiziano Mulas, Furkan Kircicek (81. Daniele Sgodzaj), Ünal Tosun, Creighton Braun (56. Maximilian Seemüller), Fynn Heinze (66. Jeton Abazi) - Trainer: René Schröder

Schiedsrichter: Luca Schultze (München) - Zuschauer: 530

Tore: 1:0 Franz Bleicher (5.), 2:0 Kevin Motowilczuk (24.), 2:1 Furkan Kircicek (47. Foulelfmeter), 2:2 Jeton Abazi (69.), 3:2 Bentley-Baxter Bahn (78. Foulelfmeter)

Der FC Bayern München II stolpert auch im zweiten Saisonspiel! Beim SV Wacker Burghausen war für die U23 nichts zu holen, Felix Bachschmid entschied die Partie mit seinen beiden Treffern quasi im Alleingang (22. und 38.). Burghausen führt die Tabelle mit nun sechs Punkten und einer Tordifferenz von 6:0 an, Bayern II steht mit Rang 16 auf einem Abstiegs-Relegationsplatz. SV Wacker Burghausen – FC Bayern München II 2:0

SV Wacker Burghausen: Markus Schöller, Benedikt Schwarzensteiner, Jannis Turtschan, Adrian Hofherr, Louis Stegmiller (75. Konstantin Gertig), Felix Bachschmid (87. Michael Dinkler), Noah Shawn Agbaje (87. Jordi Woudstra), Moritz Bangerter, Noah Wagner, Timothée Diowo (46. Noa-Gabriel Simic), Moritz Leitner (65. Alexander Gordok) - Trainer: Matthias Ostrzolek

FC Bayern München II: Jannis Bärtl, Raphael Pavlic, Roko Mijatovic, Richard Ajayi, Adam El-Chaar, Benno Schmitz (80. Matous Srb), Mudaser Sadat (46. Allen Junior Lambé), Michael Matosevic (80. Noah Codjo-Evora), Anton Heinz, Yll Gashi, Oluwaseyi Wilson (68. Bogdan Olychenko) - Trainer: Dante

Schiedsrichter: Thomas Ehrnsperger (Rieden) - Zuschauer: 2394

Tore: 1:0 Felix Bachschmid (22.), 2:0 Felix Bachschmid (38.)

Besondere Vorkommnisse: Moritz Bangerter (SV Wacker Burghausen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Jannis Bärtl (27.).

Der TSV Buchbach fegte den VfB Eichstätt mit am Ende 5:1 vom Platz. Samed Bahar eröffnete den Torreigen bereits nach drei Minuten, Tobias Heiland und Albano Gashi erhöhten in der Folge auf 3:0 (10. und 26.). Nach dem Seitenwechsel konnte Lucas Schraufstetter zwar für Eichstätt verkürzen, ein weiterer Treffer gelang dem VfB aber nicht. Im Gegenteil, in der Schlussphase konnte Buchbach noch doppelt netzen: Zuerst stellte Leo Haas auf 4:1, anschließend markierte Bahar seinen zweiten Treffer des Tages (86. und 90.+1). Buchbach schiebt sich auf Rang fünf, Eichstätt hält nun die rote Laterne in den eigenen Reihen.

TSV Buchbach – VfB Eichstätt 5:1

TSV Buchbach: Ludwig Zech, Rocco Tavra, Jonas Wieselsberger, Dominik Auerhammer (85. Andreas Hirtlreiter), Tizian Zimmermann, Faton Dzemailji (87. Philipp Walter), Tobias Heiland (60. Leo Haas), Samed Bahar, Albano Gashi, Tobias Sztaf (85. Romeo Ivelj), Tobias Stoßberger - Trainer: Sven Zurawka - Co-Trainer: Johannes Klein - Co-Trainer: Josef Harlander

VfB Eichstätt: Daniel Martin, Florian Lamprecht, Bastian Bösl, Elias Herger, Jens Schüler (46. Markus Lohner), Pascal Schittler (83. Johannes Mayer), Lucas Schraufstetter, Jonathan Grimm, Aurel Kuqanaj (70. Timo Meixner), Moritz Gündling (70. Jonas Winkler), Leon Peric (46. Markus Müller) - Trainer: Steffen Israel - Co-Trainer: Michael Wittmann

Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau) - Zuschauer: 539

Tore: 1:0 Samed Bahar (3.), 2:0 Tobias Heiland (10.), 3:0 Albano Gashi (26.), 3:1 Lucas Schraufstetter (53.), 4:1 Leo Haas (86.), 5:1 Samed Bahar (90.+1)

Gelb-Rot: Elias Herger (75./VfB Eichstätt/Wiederholtes Foulspiel)

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung