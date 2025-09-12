Rizzelli ist der Garant für den Aufschwung des SC Reusrath

Im Vorfeld der Partie am Sonntag (15.30 Uhr, Sportpark Reusrath) gegen DV Solingen II packt Marco Schobhofen, Trainer von Bezirksligist SC Reusrath, nonchalant den Taschenrechner aus. Die schnelle Rechnung macht klar: Nach der gesamten Hinrunde der vergangenen Saison hatte seine Mannschaft nur 18 Zähler auf dem Konto, während sie sich hingegen in der laufenden Spielzeit schon zehn erspielt hat. Und ganz nebenbei thronen die Germanen nach vier Spieltagen an der Tabellenspitze. Freilich kann dieser Momentaufnahme noch kein allzu großes Gewicht zugemessen werden, das betont auch Schobhofen, doch die Reusrather scheinen im Sommer ein anderes Gesicht erhalten zu haben. Ein Garant für den Aufschwung spielt im Sturm.

Giuliano Rizzelli kam vor rund zwei Monaten in den Langenfelder Süden und jubelte seither so viel wie kein anderer Akteur in der Liga. So versenkte er den Ball in bisher vier Einsätzen insgesamt sieben Mal im gegnerischen Netz. Schobhofen kennt den 24-Jährigen noch aus seiner Zeit als Chef bei TuSpo Richrath. Damals absolvierte Rizzelli gerade sein erstes Jahr bei den Senioren. Noch bevor die Mannschaft aus der Kreis- in die Bezirksliga aufstieg, verließ der Angreifer das Ensemble jedoch in Richtung Baumberg. Von dort ging es über den HSV Langenfeld und Sparta Bilk schließlich wieder zurück zu Schobhofen und diesmal nach Reusrath. „Ich glaube, ich weiß, wie ich mit ihm umzugehen habe“, erläutert der Trainer den Aufschwung des Deutsch-Italieners. „Er muss Vertrauen spüren und sich wohlfühlen. Aktuell zahlt er dieses Vertrauen mit Toren zurück.“

Wer weiß, wohin die Reise für die Germanen in den kommenden Monaten gehen kann, sollte der Stürmer fit und weiterhin treffsicher bleiben. Für den Moment glättet Schobhofen die Wogen. Die Tabellenführung habe zum jetzigen Zeitpunkt keine Relevanz. „Wir können das alle realistisch einschätzen – sowohl Trainer als auch Spieler“, sagt er. „Wir sind froh über jeden Punkt und jedes Spiel, in dem wir ungeschlagen bleiben.“ Diese Welle wollen die Reusrather demnach so lange wie möglich surfen.