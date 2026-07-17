River Rats holen die ersten drei Punkte – auf dem Fußballplatz

16.07.2026, Das Spiel der Spiele, FC Geretsried - River Rats, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert

Die Geretsrieder Eishockeyspieler haben beim Fußball-Freundschaftsspiel gegen den FC Geretsried am Mittwochabend gewonnen. Nach einem 2:3-Rückstand drehte der ESC die Partie in der Schlussphase noch. Die Sportler beider Teams hatten viel Spaß an diesem Duell.

Wer es gewohnt ist, mit Schlittschuhen und Schläger übers Eis zu fetzen, muss nicht unbedingt gut mit Stollenschuhen auf Rasen zurecht kommen. Nicht so die Geretsrieder Eishockeycracks, die bei ihrem Freundschafts-Kick beim FC Geretsried am Mittwochabend eine sehr gute Figur abgaben und nach einem 2:3-Rückstand in der Schlussphase noch mit 4:3 gewannen. „Die können schon Fußballspielen“, lobte FCG-Trainer Gerhard Keilwerth, der den Termin unter dem Motto „Geretsrieder Vereine halten zusammen“ organisiert hatte. Und auch Butzi Gams war mehr als zufrieden: „Das war eine gute Trainingseinheit für uns. Erfreulich auch, dass sich niemand verletzt hat. Und super, dass wir die ersten drei Punkte geholt haben“, scherzte der neue ESC-Coach.

Wir können nicht Eishockeyspielen

FC-Trainer Gerhard Keilwerth schloss ein Rückspiel gegen die River Rats aus

Die rund 50 Zuschauer, die zum Sportplatz am Forst gekommen waren, sahen ein munteres Spielchen. Während die FCG-Kicker versuchten, den Ball zu kontrollieren, setzten die River Rats unverkennbar auf Eishockey-Taktik mit langen Bällen über die Flügel. „Heute darf jeder auf der Position spielen, auf der er möchte“, verriet Gams. So sah man Stürmer Xaver Hochstraßer als reflexstarken, mitspielenden Torhüter, während Keeper Maxi Freytag in den Angriff ging. Durch seine Spielübersicht glänzte Ondrej Horvath. Und der ESC-Routinier verdiente sich in jedem Fall das Prädikat „Spieler des Tages“, auch wenn ihm kurz vor Ende der ersten Halbzeit ein Eigentor unterlief. Auf die Zuschauerrolle am Spielfeldrand verlegte sich dagegen Rats-Verteidiger Moritz Schug: „Fußballspielen ist mir etwas zu gefährlich. Da kann man sich schnell mal verletzen.“ Warnendes Beispiel war Stürmerkollege Josef Reiter, der ebenfalls in Zivil anwesend war: „Eine Muskelverletzung von einem Gaudi-Fußballturnier.“

Dass die Eishockeycracks in der Schlussphase die Partie noch drehten, machte Gerhard Keilwerth am Trainingszustand fest: „Sie sind ja schon einige Wochen aktiv und waren fitter als wir.“ In jedem Fall sei der FCG stolz darauf, gegen einen Bayernligisten und Nachbarverein gespielt zu haben. „Und ich glaube, den River Rats hat es auch viel Spaß gemacht“, konnte der Trainer bei einem gemeinsamen Bierchen nach der Partie heraushören. Ein Rückspiel schloss er allerdings aus und räumte lachend ein: „Wir können nicht Eishockeyspielen.“