Rivalen, Freunde, Kollegen und ein gemeinsamer Traum

– Foto: SV 08 Steinach, Elias Reimpell

Wenn am Sonntag der 1. FC Sonneberg 2004 und der SV 08 Steinach gegeneinander spielen, steht tabellarisch nicht mehr viel auf dem Spiel. Und doch wird im Sonneberger Stadion alles da sein, was ein Derby seit jeher ausmacht: Emotionen, Leidenschaft, Rivalität und jede Menge Prestige. Denn egal, wie die Tabelle aussieht – ein Duell zwischen Sonneberg und Steinach verliert niemals seinen besonderen Reiz. Und in diesem Jahr schreibt das traditionsreiche Nachbarschaftsduell noch eine weitere, ganz persönliche Geschichte.

Eine ungewöhnliche Konstellation? Nicht für die beiden. „Ungewöhnlich finde ich diese Situation nicht. Im Gegenteil: Ich freue mich meistens auf Duelle gegen ehemalige Weggefährten oder gute Freunde“, sagt Göhring. Auch Leipold sieht das ähnlich: „Es ist nicht das erste und vermutlich auch nicht das letzte Derby, in dem wir uns gegenüberstehen. Die Freundschaft muss am dann eben mal für 90 Minuten auf der Bank Platz nehmen.“ Dass die beiden heute gemeinsam im Lehrerzimmer sitzen, hat fast etwas Symbolisches. Schließlich begann ihre gemeinsame Fußballgeschichte lange vor dem Erwachsenenalter.

Auf der einen Seite steht Louis Göhring. 28 Jahre alt, 20 Saisontore, bester Torschütze des 1. FC Sonneberg. Auf der anderen Seite Bastian Leipold. 27 Jahre alt, 15 Treffer und zweitbester Goalgetter des SV 08 Steinach. Doch die Verbindung der beiden endet nicht an der Mittellinie. Seit Jahresbeginn arbeitet Leipold als Referendar am Gymnasium in Sonneberg. Dort wird er ausgerechnet von Göhring betreut. Aus Gegenspielern werden Kollegen, aus Rivalen zeitweise Mentor und Schützling.

Im Schulalltag ist Göhring mittlerweile fachbetreuender Lehrer seines Freundes.„Trotz unserer Freundschaft ist das kein Zuckerschlecken. Ich muss schon ranklotzen für mein zweites Staatsexamen“, sagt Leipold mit einem Lächeln. Gleichzeitig betont er, wie wohl er sich am Sonneberger Gymnasium fühlt – nicht zuletzt wegen der Unterstützung seines Kollegen. Am Wochenende aber treten die beruflichen Rollen in den Hintergrund. „Dann macht jeder sein Spiel und anschließend lachen wir wieder gemeinsam. So war es auch im Hinspiel“, erzählt Göhring.

Die ersten Kapitel ihrer Geschichte wurden beim SC 09 Effelder geschrieben. Damals spielten beide gemeinsam in der Jugend. Trainer war niemand Geringeres als Bastians Vater. Schon damals verband die beiden die Leidenschaft für den Fußball. Heute stehen sie sich regelmäßig als Konkurrenten gegenüber – und dennoch ist die Verbundenheit geblieben.

Zwischen Hinspiel-Erinnerungen und Prestige

Damals durfte vor allem Steinach lachen. Die Fellberger gewannen das Flutlichtduell mit 3:1 und sicherten sich wichtige Derbypunkte. Leipold erinnert sich an einen Abend voller Emotionen: „Gemischte Gefühle: geiles Flutlichtspiel, Sieg, Vorlage – aber auch eine Gelb-Rote Karte.“ Göhring blickt etwas nüchterner auf die Partie zurück. „Steinach hat das im Hinspiel gut gemacht und aufgrund einer Willensleistung verdient gewonnen. Wir haben uns durch die Platzverweise zunächst selbst geschwächt.“ Die Lehren daraus sind klar: Steinach wird wieder über Leidenschaft und Kampf kommen, Sonneberg will dagegenhalten und vor allem die Nerven behalten.

Sportlich mag das Derby keine entscheidende Bedeutung mehr besitzen. Emotional sieht das anders aus. Schließlich hatte Steinach vor der Saison das Ziel ausgegeben, am Ende vor Sonneberg zu landen. Dafür wäre ein Sieg im Derby beinahe Pflicht. „Was gibt es Geileres als einen Derbysieg zum Saisonausklang bei unserem ärgsten Konkurrenten und Tabellennachbarn?“, sagt Leipold. Göhring dagegen denkt größer. „Ich mache die Bewertung unserer Saison nicht davon abhängig, ob wir vor oder hinter einer bestimmten Mannschaft stehen. Viel wichtiger ist die Frage, was uns noch fehlt, um dauerhaft ganz oben mitzuspielen.“ Zwei Sichtweisen, die zeigen, wie unterschiedlich man auf dieselbe Rivalität blicken kann.

Vom Derby zur Zukunftsvision

Vielleicht liegt genau darin die spannendste Geschichte dieses Wochenendes. Denn während Sonneberg und Steinach auf dem Platz seit Jahrzehnten Rivalen sind, sprechen Göhring und Leipold abseits des Rasens immer wieder über ein Thema, das vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen wäre: die Bündelung der Kräfte im Landkreis Sonneberg. Der Hintergrund ist offensichtlich. Viele Vereine kämpfen mit Spielermangel, sinkenden Nachwuchszahlen und begrenzten Ressourcen. Spielgemeinschaften sind vielerorts längst Realität. „Teilweise müssen Torhüter auf dem Feld aushelfen oder es sitzen kaum noch Wechselspieler auf der Bank“, berichtet Göhring. Auch Leipold kennt die Problematik aus seinem Heimatverein Effelder. „Kooperationen gibt es bereits einige. Vor allem im Jugendbereich sind sie oft notwendig, um überhaupt spielfähige Mannschaften stellen zu können.“ Beide eint die Überzeugung, dass der Fußball in der Region neue Wege finden muss.

Natürlich wissen beide, dass die Vorstellung einer gemeinsamen sportlichen Zukunft von Sonneberg und Steinach aktuell eher Vision als konkreter Plan ist. Und dennoch entfaltet die Idee einen gewissen Reiz. „Wenn man die besten Leute aus dem Landkreis in eine Mannschaft zusammenholt, wäre sicherlich einiges möglich“, sagt Leipold. Göhring ergänzt: „So könnte man vielleicht höherklassigen Fußball direkt vor der Haustür ermöglichen, ohne dass die Spieler dafür weite Wege nach Bayern oder in andere Regionen Thüringens auf sich nehmen müssen.“

Die entscheidende Frage wäre dabei nicht sportlicher Natur. „Entscheidend sind am Ende die beiden Führungsetagen beider Vereine“, sagt Göhring. Noch überwiegt die Rivalität. Und vielleicht ist das auch gut so. Schließlich leben Vereine von Traditionen, Emotionen und genau solchen Derbys. Doch wer Louis Göhring und Bastian Leipold beobachtet, erkennt zugleich, dass Rivalität und Zusammenarbeit kein Widerspruch sein müssen. Tagsüber arbeiten sie gemeinsam für dieselbe Schule. Am Wochenende kämpfen sie für unterschiedliche Farben.

Mehr als 90 Minuten

Vielleicht liegt genau darin die eigentliche Botschaft dieses Derbys. Sonneberg gegen Steinach wird immer Sonneberg gegen Steinach bleiben. Die Rivalität gehört zur Identität beider Vereine. Sie sorgt für volle Plätze, hitzige Duelle und besondere Momente. Aber Menschen wie Louis Göhring und Bastian Leipold zeigen gleichzeitig, dass hinter den Vereinsfarben mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede stecken. Sie verbindet die gleiche Heimat, die gleiche Leidenschaft für den Fußball und der Wunsch, dass der Sport im Landkreis auch in Zukunft lebt. „Ein Derby sollte von Leidenschaft und sportlichem Ehrgeiz geprägt sein, nicht von persönlichen Feindseligkeiten“, sagt Göhring.

Und vielleicht führt genau dieser Gedanke irgendwann einmal dazu, dass aus zwei Rivalen Partner werden. Nicht am Sonntag. Nicht während dieser 90 Minuten. Aber vielleicht eines Tages. Dann könnten zwei Freunde, die einst gemeinsam in Effelder kickten, als Lehrer Seite an Seite arbeiten und sich heute als Derbygegner gegenüberstehen, rückblickend sagen, dass genau solche Verbindungen den Grundstein für etwas Größeres gelegt haben. Für die Zukunft des Fußballs im Landkreis Sonneberg.

Spieltext Sonneberg - Steinach