Rivaldo Mitkov schließt sich GW Mühlen an

Der Tabellenführer der Landesliga Weser-Ems verstärkte seine, ohnehin schon, starke Offensive. 52 Tore haben die Grün-Weißen bereits erzielt. Nun kommt ein 21-Jähriger Offensivmann dazu..

Ab sofort spielt Rivaldo Mitkov für GW Mühlen. Der flexibel offensiv einsetzbare Angreifer spielte in der Jugend für RW Damme, VfL Osnabrück und dann in der A-Jugend Niedersachsenliga für JFV Rehden, wo er in 25 Spielen 23 Tore erzielte. Seine erste Saison im Seniorenbereich bestritt Mitkov dann für Espelkamp in der Westfalenliga. Dort traf der 21-Jährige in 26 Spielen fünf Mal.

Seit 24/24 spielte Mitkov dann für den TV Dinklage in der Landesliga und lief seitdem 40 Mal auf. Zehn Tore und sechs Vorlagen sind die Bilanz. Noch in der Hinrunde traf er doppelt gegen Mühlen beim 3:1-Auswärtssieg.