Ritter auf dem Weg zu einem Führungsspieler

Nach seiner Zeit in der Jugend vom SV Lövenich zog es den jungen Spieler für seine erste Herrensaison nach Geyen. Dort wurde er sofort zum unangefochtenen Stammspieler. Nun soll der 20-Jährige noch mehr Führung übernehmen. Er will sich allerdings davon nicht verunsichern lassen. "Ich versuche, das Ganze nicht zu ernst zu nehmen, um die nötige Lockerheit im Spiel nicht zu verlieren", sagte der Mittelfeldspieler.

Ritter wusste von Beginn an wie er sich zu behaupten hat im Bereich der Senioren. Die zwölf gelben Karten in den beiden vergangenen Saisons zeigen, dass Ritter auch mit Härte agieren kann. "Zum Glück haben wir einen stämmigen Stürmer, der immer für Recht und Ordnung auf dem Platz sorgt. Zudem konnte ich schnell von unser Nummer Zwei lernen, wie man sich schlagkräftig auf dem Platz behauptet", erzählte der 20-Jährige.

Neue Rolle als Führungsspieler

"Ich würde von mir nicht behaupten, dass ich der geborene Führungsspieler bin. Daher probiere ich von Spiel zu Spiel in die Rolle hineinzuwachsen", äußerte Ritter. Weiter führte er aus: "Ich denke nicht, dass ich in der Hinsicht mein volles Potenzial ausschöpfe. Daher schaue ich mir gerne etwas bei den älteren Spielern ab. Gerade Ahmet Temizsoy führt die Mannschaft auch im fortgeschrittenen Alter wie kein Zweiter."

Von solchen Spielern wie Temizsoy versucht der Mittelfeldspieler zu lernen, um sein Spiel und seine Führungsqualitäten zu verbessern. Für die Führung hat er allerdings einen klaren Plan. "Meistens versuche ich, nicht durch Worte, sondern durch direkte Aktionen nach dem Anstoß ein Zeichen zu setzen", erklärte Ritter. Er fügte hinzu: "Ein Führungsspieler ist für mich jemand, der auf und neben dem Platz Verantwortung übernimmt – nicht nur durch Worte, sondern vor allem durch Taten. Er ist ein Spieler, der die Mannschaft mitreißt, Ruhe bewahrt wenn es hektisch wird und klare Signale sendet, wenn es drauf ankommt."

Gleichzeitig spricht er auch über seine Vorbilder: "Die Person, die mich beim Fußballspielen am meisten inspiriert hat, ist mein Opa, der in seinen besten Zeiten in der 3. Liga aufgelaufen ist. Außerdem ist es mein Papa, der mich von klein auf zu allen möglichen Spielen und Turnieren begleitet hat."

Mannschaftsgefüge stimmt

Insgesamt lief es in den vergangenen Jahren überragend für die Zweitvertretung Geyens. Auf den deutlichen Aufstieg aus der Kreisliga C folgte ein Platz im Tabellenmittelfeld der B-Liga und somit der ungefährdete Klassenerhalt. Auch im Bezug auf die Führung auf und neben dem Platz unterstützen sich die Akteure gegenseitig. "Gerade bei einem so prestigeträchtigen Verein wie der Germania Geyen fällt es manchmal schwer, die gesamte Verantwortung zu tragen. Daher verteilen wir die Verantwortung auf mehrere Schultern und versuchen auf dem Platz zu überzeugen", betonte Ritter.

Auch die Qualität innerhalb der Mannschaft hat sich enorm verbessert, so dass der Verein mit Freude auf die kommenden Jahre blicken kann. "Druck von außen verspüre ich tatsächlich nicht, da ich weiß, was wir für eine geballte individuelle Qualität in unseren eigenen Reihen haben. Gerade auch die Jungs, die von der Bank kommen, können die Startelf 1:1 ersetzen", sagte der 20-Jährige. Er fügte noch hinzu: "Das liegt auch an unserem Strategen Gökhan Aydogan, der jeden gegnerischen Trainer mit seinen taktischen Kniffen ins Abseits manövrieren kann. Aber auch dank Marcel Cronert, der jeden Spieler unserer Liga bis ins kleinste Detail analysiert hat, können wir das Spiel ohne den gewissen Druck bestreiten.

Schöne Erinnerungen sammelte Ritter jedoch auch schon vor seiner Zeit beim B-Ligisten. "Meine magischsten Spiele sind mir bereits in meiner Jugend widerfahren. Im Jahre 2016 durften wir das Privileg genießen ein internationales Turnier in Shanghai zu spielen. Dort konnten wir eine Woche unter Beweis stellen, dass wir in der Lage sind, auf internationalen Niveau Fuß zu fassen. Wie man hier lesen kann, ist der Stern leider nicht vollends aufgegangen", erzählte er. Er erklärte zudem noch: "Anscheinend war all das nur Schicksal, damit ich schlussendlich bei der einzigartigen Germania aus Geyen lande. Denn hier erlebt man an jedem Wochenende besondere Spiele."

Abschließend fand Ritter noch schöne Worte für zwei Personen des Vereins. "Zum Schluss möchte ich noch zwei Personen hervorheben, dies sind zum einem Nadine, die dafür sorgt, dass wir nur auf dem Platz hungrig nach Erfolg bleiben und Willi der sich organisatorisch in die Dienste der Mannschaft stellt. Für mich seid ihr unsere wichtigste Vertragsverlängerung und ich freue mich, das ihr der Mannschaft weiterhin erhalten bleibt."