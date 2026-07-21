Rita Mustafin: "War eine schwere Zeit für mich"

Rita Mustafin gehört zu jenen Spielerinnen, deren Bedeutung sich nicht allein in Toren und Vorlagen erschöpft – obwohl die Zahlen der 21 Jahre alten Mittelfeldspielerin durchaus beachtlich sind. Auf dem Flügel verbindet sie Schnelligkeit mit Dribbelstärke, sucht selbst den Abschluss und bereitet zugleich Chancen für ihre Mitspielerinnen vor. Wie wichtig ihr die SG Ilshofen/Dünsbach tatsächlich ist, erkannte Mustafin jedoch nicht in einem besonders erfolgreichen Spiel, sondern während einer langen Verletzungspause. Ein tiefer Knorpelschaden nahm ihr vorübergehend den Fußballalltag. Seit ihrer Rückkehr versteht sie Vertrauen nicht mehr als Selbstverständlichkeit, sondern als Verpflichtung.
Erst die Verletzung machte Mustafin bewusst, wie eng ihr Leben mit dem Verein und der Mannschaft verbunden ist. „Als ich mir einen tiefen Knorpelschaden zugezogen habe und für längere Zeit ausfiel, habe ich erst richtig gemerkt, wie sehr mir der Fußball und die Mannschaft fehlen“, sagt sie. Nicht mit den Mitspielerinnen trainieren und spielen zu können, sei eine schwere Zeit gewesen. Umso nachhaltiger wirkte das Vertrauen, das ihr Trainer Martin Lewandowski und das Team entgegenbrachten. Trotz der langen Pause durfte Mustafin im ersehnten Pokalhalbfinale wieder auf dem Platz stehen. „Für dieses Vertrauen und die Unterstützung werde ich immer dankbar sein.“ Es ist ein Satz, der ihre Verbindung zur SG besser beschreibt als jede gewöhnliche Treueerklärung. Ilshofen ist für sie nicht nur eine Station, sondern der Ort, an dem sie auch in einer schwierigen Phase Teil der Mannschaft blieb.
Sportlich beendete die SG die vergangene Saison auf einem respektablen vierten Rang. Mustafin bewertet dieses Ergebnis ohne übertriebene Zufriedenheit, aber auch ohne falsche Bescheidenheit. „Auch wenn unsere Hinrunde nicht besonders stark war, bin ich mit dem vierten Platz insgesamt schon einigermaßen zufrieden“, sagt sie. Die Einschränkung folgt sofort: „Natürlich wäre auch mehr drin gewesen, aber das haben wir uns letztendlich selbst verbaut.“ Darin liegt eine recht schonungslose Analyse. Nicht äußere Umstände oder einzelne unglückliche Resultate hätten eine bessere Platzierung verhindert, sondern fehlende Konstanz. Nach einer schwierigen ersten Saisonhälfte stabilisierte sich die Mannschaft zwar, doch der Rückstand ließ sich nicht vollständig aufholen. Der vierte Platz steht deshalb für eine ordentliche Spielzeit – und zugleich für die Erkenntnis, dass Ilshofen näher an der Spitze hätte landen können, wenn die eigenen Möglichkeiten früher konsequent genutzt worden wären.
Mustafins persönliche Bilanz gehört zu den erfreulicheren Aspekten der Saison. Sie traf regelmäßig und bereitete mehrere Tore vor. Besonders mit ihrem Beitrag als Vorlagengeberin zeigt sie sich zufrieden. „Bei den Vorlagen lief es auf jeden Fall besser. Klar hätten auch noch ein paar mehr Tore für mich drin sein können“, sagt sie. Entscheidend ist für Mustafin allerdings nicht nur, wer am Ende eines Angriffs den Ball über die Linie bringt. „Mir ist vor allem wichtig, wie die Tore entstehen. Wenn wir uns gut durchkombinieren, als Mannschaft schön zusammenspielen und der Spielzug sauber ausgespielt ist, macht das am meisten Spaß.“ Darin zeigt sich ihr Verständnis vom Offensivspiel: Ein Treffer ist für sie weniger eine individuelle Auszeichnung als der Abschluss einer gemeinsamen Bewegung. Mit ihrer Leistung könne sie zufrieden sein, sagt Mustafin – ganz zufrieden sei man dennoch nie, solange man wisse, „dass noch mehr Potenzial in einem steckt“.
Beim deutlichen Erfolg gegen Kleinaspach erzielte Mustafin innerhalb eines Spiels drei Treffer. Wer daraus einen besonderen Torriecher ableiten möchte, begegnet bei ihr allerdings einer bemerkenswert nüchternen Antwort. „Ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass ich einen besonderen Torriecher habe“, sagt sie. Im entscheidenden Moment gehe es weniger um eine geheimnisvolle Begabung als um Wahrnehmung und Entschlusskraft. „In solchen Situationen bist du einfach auf dich allein gestellt und musst selbst entscheiden, ob der richtige Zeitpunkt für den Abschluss gekommen ist oder nicht.“ Der Rest sei Gefühl: „Am Ende ist der Ball entweder drin oder eben nicht.“ Mustafin entzaubert damit den Torabschluss, ohne ihn kleinzureden. Gerade auf dem Flügel muss sie häufig in hohem Tempo entscheiden, ob sie weiter dribbelt, abspielt oder selbst abschließt. Gegen Kleinaspach traf sie diese Entscheidungen außergewöhnlich häufig richtig – auch wenn sie daraus keinen Mythos machen möchte.
Mustafin bezeichnet sich als klassische Flügelspielerin. Ihre stärkste Eigenschaft ist leicht zu erkennen: das Tempo. „Die Linie hoch und runter zu gehen, liegt mir einfach“, sagt sie. Ihre Schnelligkeit ermöglicht es ihr, Räume hinter der Abwehr anzugreifen, Gegenspielerinnen im direkten Duell unter Druck zu setzen und nach Ballverlusten rasch zurückzuarbeiten. Doch allein auf ihre Athletik möchte sie nicht reduziert werden. „Dazu kommen mein Dribbling und mein Spielverständnis, mit denen ich versuche, sowohl selbst gefährlich zu werden als auch gute Chancen für die Mannschaft herauszuspielen.“ Diese Verbindung macht sie wertvoll. Mustafin kann Angriffe abschließen, aber ebenso vorbereiten; sie kann die Breite halten oder mit dem Ball nach innen ziehen. Ihre Spielweise lebt von Dynamik, verlangt aber zugleich Übersicht. Geschwindigkeit öffnet ihr die Tür – was danach geschieht, entscheidet die Qualität ihrer nächsten Aktion.
Für die neue Saison hat Mustafin individuelle und gemeinschaftliche Ziele miteinander verbunden. „Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln und der Mannschaft mit Toren, Vorlagen und guten Leistungen helfen“, sagt sie. Der eigene Fortschritt soll also unmittelbar dem Team zugutekommen. Nach dem vierten Platz geht es für die SG darum, über eine gesamte Spielzeit stabiler aufzutreten. „Als Mannschaft wollen wir eine erfolgreiche Saison spielen, konstant auftreten und möglichst weit oben in der Tabelle stehen.“ Mustafin spricht bewusst nicht von einer bestimmten Platzierung. Doch der Anspruch ist eindeutig: Die Mannschaft soll nicht erst auf Rückschläge reagieren, sondern von Beginn an zeigen, dass sie zur Spitzengruppe gehören kann. Für Mustafin selbst bedeutet das auch, nach ihrer Verletzung dauerhaft im Rhythmus zu bleiben. Ihre Tore und Vorlagen haben gezeigt, welchen Einfluss sie nehmen kann. Nun geht es darum, diese Wirkung regelmäßig abzurufen.
Trotz ihrer guten Offensivwerte sieht Mustafin genügend Bereiche, in denen sie weiterarbeiten kann. „Verbessern kann man sich immer“, sagt sie und nennt drei konkrete Aufgaben. Ihr schwächerer Fuß soll verlässlicher werden, die Flanken sollen präziser kommen, und in entscheidenden Situationen möchte sie ruhiger bleiben. Gerade für eine Flügelspielerin sind diese Punkte eng miteinander verbunden. Wer auf beiden Seiten sicher agiert, wird schwerer auszurechnen. Wer nach einem schnellen Lauf den Kopf hebt und sauber flankt, macht aus Tempo eine echte Torchance. Und wer im Strafraum die Ruhe bewahrt, entscheidet sich häufiger für die richtige Lösung. „Da ist auf jeden Fall noch Potenzial vorhanden“, sagt Mustafin. Es klingt nicht nach Unzufriedenheit, sondern nach Ehrgeiz. Die schwere Verletzung hat ihr gezeigt, wie kostbar die Zeit auf dem Platz ist. Nun möchte sie diese Zeit so wirkungsvoll wie möglich nutzen.