Rita Mustafin: "War eine schwere Zeit für mich" Die 21-jährige Flügelspielerin sorgt bei der SG Ilshofen/Dünsbach für Tore und Vorlagen. von Timo Babic · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Uwe Stöffler

Rita Mustafin gehört zu jenen Spielerinnen, deren Bedeutung sich nicht allein in Toren und Vorlagen erschöpft – obwohl die Zahlen der 21 Jahre alten Mittelfeldspielerin durchaus beachtlich sind. Auf dem Flügel verbindet sie Schnelligkeit mit Dribbelstärke, sucht selbst den Abschluss und bereitet zugleich Chancen für ihre Mitspielerinnen vor. Wie wichtig ihr die SG Ilshofen/Dünsbach tatsächlich ist, erkannte Mustafin jedoch nicht in einem besonders erfolgreichen Spiel, sondern während einer langen Verletzungspause. Ein tiefer Knorpelschaden nahm ihr vorübergehend den Fußballalltag. Seit ihrer Rückkehr versteht sie Vertrauen nicht mehr als Selbstverständlichkeit, sondern als Verpflichtung.

Als der Fußball plötzlich fehlte Erst die Verletzung machte Mustafin bewusst, wie eng ihr Leben mit dem Verein und der Mannschaft verbunden ist. „Als ich mir einen tiefen Knorpelschaden zugezogen habe und für längere Zeit ausfiel, habe ich erst richtig gemerkt, wie sehr mir der Fußball und die Mannschaft fehlen“, sagt sie. Nicht mit den Mitspielerinnen trainieren und spielen zu können, sei eine schwere Zeit gewesen. Umso nachhaltiger wirkte das Vertrauen, das ihr Trainer Martin Lewandowski und das Team entgegenbrachten. Trotz der langen Pause durfte Mustafin im ersehnten Pokalhalbfinale wieder auf dem Platz stehen. „Für dieses Vertrauen und die Unterstützung werde ich immer dankbar sein.“ Es ist ein Satz, der ihre Verbindung zur SG besser beschreibt als jede gewöhnliche Treueerklärung. Ilshofen ist für sie nicht nur eine Station, sondern der Ort, an dem sie auch in einer schwierigen Phase Teil der Mannschaft blieb. Ein vierter Platz mit Spielraum nach oben Sportlich beendete die SG die vergangene Saison auf einem respektablen vierten Rang. Mustafin bewertet dieses Ergebnis ohne übertriebene Zufriedenheit, aber auch ohne falsche Bescheidenheit. „Auch wenn unsere Hinrunde nicht besonders stark war, bin ich mit dem vierten Platz insgesamt schon einigermaßen zufrieden“, sagt sie. Die Einschränkung folgt sofort: „Natürlich wäre auch mehr drin gewesen, aber das haben wir uns letztendlich selbst verbaut.“ Darin liegt eine recht schonungslose Analyse. Nicht äußere Umstände oder einzelne unglückliche Resultate hätten eine bessere Platzierung verhindert, sondern fehlende Konstanz. Nach einer schwierigen ersten Saisonhälfte stabilisierte sich die Mannschaft zwar, doch der Rückstand ließ sich nicht vollständig aufholen. Der vierte Platz steht deshalb für eine ordentliche Spielzeit – und zugleich für die Erkenntnis, dass Ilshofen näher an der Spitze hätte landen können, wenn die eigenen Möglichkeiten früher konsequent genutzt worden wären.

Tore als Ergebnis gemeinsamer Arbeit Mustafins persönliche Bilanz gehört zu den erfreulicheren Aspekten der Saison. Sie traf regelmäßig und bereitete mehrere Tore vor. Besonders mit ihrem Beitrag als Vorlagengeberin zeigt sie sich zufrieden. „Bei den Vorlagen lief es auf jeden Fall besser. Klar hätten auch noch ein paar mehr Tore für mich drin sein können“, sagt sie. Entscheidend ist für Mustafin allerdings nicht nur, wer am Ende eines Angriffs den Ball über die Linie bringt. „Mir ist vor allem wichtig, wie die Tore entstehen. Wenn wir uns gut durchkombinieren, als Mannschaft schön zusammenspielen und der Spielzug sauber ausgespielt ist, macht das am meisten Spaß.“ Darin zeigt sich ihr Verständnis vom Offensivspiel: Ein Treffer ist für sie weniger eine individuelle Auszeichnung als der Abschluss einer gemeinsamen Bewegung. Mit ihrer Leistung könne sie zufrieden sein, sagt Mustafin – ganz zufrieden sei man dennoch nie, solange man wisse, „dass noch mehr Potenzial in einem steckt“. Drei Tore und eine Frage des Gefühls Beim deutlichen Erfolg gegen Kleinaspach erzielte Mustafin innerhalb eines Spiels drei Treffer. Wer daraus einen besonderen Torriecher ableiten möchte, begegnet bei ihr allerdings einer bemerkenswert nüchternen Antwort. „Ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass ich einen besonderen Torriecher habe“, sagt sie. Im entscheidenden Moment gehe es weniger um eine geheimnisvolle Begabung als um Wahrnehmung und Entschlusskraft. „In solchen Situationen bist du einfach auf dich allein gestellt und musst selbst entscheiden, ob der richtige Zeitpunkt für den Abschluss gekommen ist oder nicht.“ Der Rest sei Gefühl: „Am Ende ist der Ball entweder drin oder eben nicht.“ Mustafin entzaubert damit den Torabschluss, ohne ihn kleinzureden. Gerade auf dem Flügel muss sie häufig in hohem Tempo entscheiden, ob sie weiter dribbelt, abspielt oder selbst abschließt. Gegen Kleinaspach traf sie diese Entscheidungen außergewöhnlich häufig richtig – auch wenn sie daraus keinen Mythos machen möchte.