Risters Traumtor und Debütant Kuhlmann sichern wichtigen Dreier

Der Siegtreffer fiel bereits früh: In der 23. Minute schloss Rister einen gelungenen Angriff mit einem technisch anspruchsvollen Schlenzer aus etwa 16 Metern ab. Die Führung brachte Stabilität, doch das Spiel blieb umkämpft. Vor allem in der Schlussphase erhöhte die Eintracht, die selbst noch um den sicheren Verbleib in der Liga kämpft, deutlich den Druck. Hier rückte Marlon Kuhlmann in den Fokus. Der junge Keeper, erstmals in der Oberliga im Einsatz, zeigte starke Paraden und bewahrte sein Team in brenzligen Situationen vor dem Ausgleich – ein überzeugendes Debüt mit Symbolcharakter für die Breite und Entwicklung des Kaders.

Die Leistung unterstrich, was sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet hatte: Der SV Wilhelmshaven hat sich zu einer gefestigten Einheit entwickelt. Trotz personeller Wechsel und phasenweiser Belastung bleibt die Mannschaft in ihrer Spielstruktur stabil, strahlt inzwischen auch in engen Spielen Ruhe und Reife aus.