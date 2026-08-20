Rissenthal verliert "Sechs-Punkte-Heimspiel" SV Rissenthal: Statt souveränem Spitzenreiter nun nur noch Sechster von Horst Fried · Gestern, 14:16 Uhr · 0 Leser

Robin Flesch war doppelter Torschütze bei 3:0-Sieg der SF Thailen in Rissenthal – Foto: Franziska Metz

Der SV Rissenthal hätte einen Traumstart hinlegen können. Nach zwei Startsiegen kam am Mittwoch der SV Thailen als Gast auf den Rasenplatz am Kappelwald. Doch nach der 0:3 (0:2)-Heimniederlage ist der Gast aus dem Weiskircher Gemeindeteil ganz vorne - und Rissenthal nur noch Sechster.

Ein echtes Spitzenspiel lieferten sich der SV Rissenthal und der SV Thailen am Mittwochabend im Losheimer Gemeindeteil. Denn der Sieger hätte die Tabellenführung übernehmen können. "Wir haben die ersten beiden Spiele gewonnen, sehen uns selbst aber nicht so weit vorne. Ein weiterer Erfolg wäre zwar schön gewesen, aber wir mussten schon vor dem Spiel mehrere echte Stammkräfte ersetzen und haben während der Begegnung noch drei weitere Akteure wegen Verletzungen verloren", sagte SVR-Trainer Patrick Dittlinger nach dem Spiel. "Dabei sind wir eigentlich ganz gut reingekommen, lagen dann aber nach sieben Minuten hinten", ergänzte er zur Startphase des ersten Durchgangs. Robin Flesch brachte den Gast in der 7. Minute in Führung, er selbst baute diese in der 41. Minute zur 2:0-Gästeführung aus.

Bis dahin mussten die Platzherren, die sowieso schon auf zahlreiche Spieler verzichten mussten, bereits zwei Mal wechseln müssen. Dominik Maar musste nach 21 Minuten wegen einer Spruggelenkverletzung raus, Dennis Hebben folgte ihm wenig später mit einer Beule im Oberschenkel. "Maar wird bestimmt länger ausfallen, bei Hebben hoffen wir, dass es nicht so lange dauert. Zu allem Überfluss hat Jeremy Schmal dann auch noch Probleme mit der Kniescheibe, da wissen wir auch noch nicht, wie lange das dauert", ergänzte der SVR-Trainer. Thailen nutzte die personellen Probleme der Gastgeber und erhöhte noch zum 0:3 durch Ramadan Maznek (77.). Statt Tabellenführer, wozu schon ein Remis gereicht hätte, ist Rissenthal punktgleich jetzt mit sechs anderen Teams auf Rang Sechs zurückgefallen.