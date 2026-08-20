Rissenthal verliert "Sechs-Punkte-Heimspiel"

Der SV Rissenthal hätte einen Traumstart hinlegen können. Nach zwei Startsiegen kam am Mittwoch der SV Thailen als Gast auf den Rasenplatz am Kappelwald. Doch nach der 0:3 (0:2)-Heimniederlage ist der Gast aus dem Weiskircher Gemeindeteil ganz vorne - und Rissenthal nur noch Sechster.
Ein echtes Spitzenspiel lieferten sich der SV Rissenthal und der SV Thailen am Mittwochabend im Losheimer Gemeindeteil. Denn der Sieger hätte die Tabellenführung übernehmen können.
"Wir haben die ersten beiden Spiele gewonnen, sehen uns selbst aber nicht so weit vorne. Ein weiterer Erfolg wäre zwar schön gewesen, aber wir mussten schon vor dem Spiel mehrere echte Stammkräfte ersetzen und haben während der Begegnung noch drei weitere Akteure wegen Verletzungen verloren", sagte SVR-Trainer Patrick Dittlinger nach dem Spiel. "Dabei sind wir eigentlich ganz gut reingekommen, lagen dann aber nach sieben Minuten hinten", ergänzte er zur Startphase des ersten Durchgangs. Robin Flesch brachte den Gast in der 7. Minute in Führung, er selbst baute diese in der 41. Minute zur 2:0-Gästeführung aus.
Bis dahin mussten die Platzherren, die sowieso schon auf zahlreiche Spieler verzichten mussten, bereits zwei Mal wechseln müssen. Dominik Maar musste nach 21 Minuten wegen einer Spruggelenkverletzung raus, Dennis Hebben folgte ihm wenig später mit einer Beule im Oberschenkel. "Maar wird bestimmt länger ausfallen, bei Hebben hoffen wir, dass es nicht so lange dauert. Zu allem Überfluss hat Jeremy Schmal dann auch noch Probleme mit der Kniescheibe, da wissen wir auch noch nicht, wie lange das dauert", ergänzte der SVR-Trainer.
Thailen nutzte die personellen Probleme der Gastgeber und erhöhte noch zum 0:3 durch Ramadan Maznek (77.). Statt Tabellenführer, wozu schon ein Remis gereicht hätte, ist Rissenthal punktgleich jetzt mit sechs anderen Teams auf Rang Sechs zurückgefallen.
Thailen hat sogar ein Spiel weniger ausgetragen wie alle anderen - und trotzdem das beste Torverhältnis des punktgleichen Septetts. Für Rissenthal geht es bereits am Samstagabend weiter. "Wir haben nicht viel Zeit, müssen nun mit reduzierten Aufgebot nach Rappweiler, das erst einen Punkt aufweist. Ich hätte sie stärker eingeschätzt, aber wir treten personell arg dezimiert an", blickt Dittlinger voraus.
Das Auswärtsspiel bei der SG Rappweiler-Waldhölzbach, die auf dem vorletzten Rang liegt, beginnt am Samstag erst um 19 Uhr. Es wird auf dem Rasenplatz "Grünstand" im Losheimer Gemeindeteil Waldhölzbach ausgetragen und ist für beide also ein Gemeindederby. Thailen empfängt am Sonntag um 15 Uhr den SC Primsweiler auf dem Rasenplatz "Beim Dorf" im Weiskircher Gemeindeteil. Da sieben Teams punktgleich sind, ist ein Sieg noch keine Garantie dafür, dass Thailen auch nach dem Spieltag Erster ist.