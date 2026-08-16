Risse im Kunstrasen: Schiri pfeift Wiesbadener Derby nicht an Große Kulisse und Spieler des Türkischen SV und von Biebrich 02 bereit - aber Platzverhältnisse verhindern Spiel++++Neuauflage am Dienstag um 20 Uhr in Biebrich+++02-Rückkehrer von Stephan Neumann · Heute, 16:43 Uhr · 0 Leser

Dem Schiedsrichter blieb angesichts der Verletzungsgefahr keine andere Wahl, als nicht anzupfeifen.s – Foto: TSV

Wiesbaden: Fußball und Hitze, die Diskussion darüber nimmt Fahrt auf. Auf der Heimstätte des Verbandsligisten Türkischer SV herrschten vor dem am Sonntag für 16 Uhr vorgesehenen Derby-Anpfiff gegen Biebrich 02 auch tatsächlich Schwüle und hohe Temperaturen. Das war aber nicht der Grund, warum Schiedsrichter Leonard Martin nicht anpfiff. Er sah vielmehr angesichts der Schäden auf dem Kunstrasen der Sportanlage Niederfeld, die auch vom FC Freudenberg und seinen vielen Jugendteams genutzt wird, eine zu große Verletzungsgefahr.

Dieser Bericht wird euch vom Wiesbadener Kurier kostenlos zur Verfügung gestellt Teams hätten am liebste ad hoc in Biebrich gespielt Die Spieler beider Teams wären am liebsten ad hoc nach Biebrich gefahren, um dort anzutreten. Doch das wäre für die 02er vom ganzen Drumherum nicht zu leisten gewesen. Schließlich einigten sich beide Clubs: Derby-Neuansetzung an diesem Dienstag (18.) um 20 Uhr. 02-Coach Nazir Saridogan bat derweil seine Schützlinge auf heimischer Anlage zum Training.

Ilkay Candogan: Gab Gespräche mit Sportamt zur Platzsituation

TSV-Vorsitzender Ilkay Candogan hält die Entscheidung des Referees für nachvollziehbar: „Es war eine Frage der Zeit, wann ein Schiedsrichter kommt und sagt: ‘Hier kann nicht gespielt werden.’ Vor allem aufgrund eines Risses an der Fünf-Meter-Marke sah der Schiedsrichter Verletzungsgefahr.“ Man habe die Stadt in der Vergangenheit über Risse und Schäden, die sich über den gesamten Platz verteilten, eingehend informiert. Überhaupt sei das Spielfeld übersät mit geflickten Stellen. „Wir hatten vor einem halben Jahr einen Termin mit dem Sportamt, an dem wir die Problematik des Sportplatzes gründlich besprochen haben. Ich hoffe, dass sich jetzt etwas bewegt“ führt Candogan an, verweist auch auf Tornetze, die mit Kabelbindern repariert werden müssen. Wird Niederfeld-Anlage gesperrt? Gleichzeitig befürchtet er nun eine Sperrung der Anlage, was sowohl den TSV (mit sieben Nachwuchsteams) als auch den FC Freudenberg (mit 16 Jugendmannschaften) vor große Probleme stellen würde. Auf jeden Fall: Es besteht offenkundig Handlungsbedarf. Bitter für den TSV: Vor der Entscheidung des Schiedsrichters waren bereits etwa 300 bis 400 Zuschauer vor Ort. Mit bis zu 500 hatten die Gastgeber gerechnet, die sich entsprechend mit Getränken und Grill-Gut eingedeckt hatten.