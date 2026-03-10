"Risiko-Spiel" zwischen Preußen Münster II und Rot Weiss Ahlen verlegt

Die Partie des 26. Spieltags zwischen dem SC Preußen Münster II und RW Ahlen kann nicht wie geplant am kommenden Wochenende stattfinden. Ahlen teilt in einer Pressemitteilung mit, dass "die Partie aus sicherheitsrelevanten Gründen nicht auf dem Münsteraner Kunstrasenplatz stattfinden kann, sondern im LVM-Preußenstadion der Profis ausgetragen werden muss."
Weiter heißt es: "Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse sowie der Vorgaben der Deutschen Fußball Liga (DFL) zur Platzbelastung kann der Rasen im LVM-Preußenstadion nicht mehrfach innerhalb einer Woche genutzt werden und steht aktuell wegen der Heimspiele der Profimannschaft nicht für die Oberliga zur Verfügung. In Abstimmung mit dem SC Preußen Münster sowie dem Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) wurde die Begegnung daher für Dienstag, den 21. April, neu angesetzt."
Für die abstiegsgefährdeten Ahlener wartet alleine bis Ostermontag (6. April) ein knallhartes Programm mit sechs Partien innerhalb von 25 Tagen. Danach müssen neben dem Münster-Auswärtsspiel noch zwei weitere Nachholspiele terminiert werden. Es wird Schlag auf Schlag gehen.
Alle Nachholspiele in der Oberliga Westfalen in der Übersicht:
Mittwoch, 18. März, 19 Uhr: RW Ahlen - DSC Arminia Bielefeld II (vom 18. Spieltag)
Mittwoch, 18. März, 19 Uhr: SV Lippstadt 08 - SpVgg Vreden (vom 20. Spieltag)
Mittwoch, 18. März, 19.30 Uhr: SV Westfalia Rhynern - Türkspor Dortmund (vom 19. Spieltag)
Mittwoch, 18. März, 19.30 Uhr: SC Verl II - TuS Hiltrup (vom 20. Spieltag)
Dienstag, 21. April, 19 Uhr: SC Preußen Münster II - RW Ahlen (vom 26. Spieltag)
Mittwoch, 22. April, 19.30 Uhr: Victoria Clarholz - SpVgg Erkenschwick (vom 16. Spieltag)
Ohne Termin sind:
TuS Ennepetal - FC Eintracht Rheine (vom 16. Spieltag)
DSC Arminia Bielefeld II - TSG Sprockhövel (vom 20. Spieltag)
FC Eintracht Rheine - 1. FC Gievenbeck (vom 20. Spieltag)
SV Westfalia Rhynern - RW Ahlen (vom 20. Spieltag)
RW Ahlen - SV Schermbeck (vom 21. Spieltag)
SV Westfalia Rhynern - TSG Sprockhövel (vom 22. Spieltag)
SV Lippstadt 08 - SG Finnentrop/Bamenohl (vom 22. Spieltag)