"Risiko-Spiel" zwischen Preußen Münster II und Rot Weiss Ahlen verlegt

Weiter heißt es: "Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse sowie der Vorgaben der Deutschen Fußball Liga (DFL) zur Platzbelastung kann der Rasen im LVM-Preußenstadion nicht mehrfach innerhalb einer Woche genutzt werden und steht aktuell wegen der Heimspiele der Profimannschaft nicht für die Oberliga zur Verfügung. In Abstimmung mit dem SC Preußen Münster sowie dem Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) wurde die Begegnung daher für Dienstag, den 21. April, neu angesetzt."

Für die abstiegsgefährdeten Ahlener wartet alleine bis Ostermontag (6. April) ein knallhartes Programm mit sechs Partien innerhalb von 25 Tagen. Danach müssen neben dem Münster-Auswärtsspiel noch zwei weitere Nachholspiele terminiert werden. Es wird Schlag auf Schlag gehen.