Rippla, Schäufele und ein Siegtor

Die Anfangsphase der Partie gestaltete sich sehr ausgeglichen. Die Heimelf versuchte die Spielkontrolle zu übernehmen, aber es war der Gegner, der das erste mal über Sonkaya vor dem Tor gefährlich wurde. Doch der Abschluss aus spitzem Winkel landete nur am Außennetz. Fast im Anschluss die Führung für Pegnitz. Keeper Looshorn versuchte mit einem langen Ball durchs Zentrum einen Mitspieler auf die Reise zu schicken. Der Ball kam zunächst nicht an, sondern bei einem Innenverteidiger der Gäste, der den Ball im Rückwärtslaufen zum eigenen Torwart verlängern wollte. Doch Chefkoch Stieg blieb, wie bei seinen 16-Stunden-Schichten in der Flinderer Küche, gedankenschnell und lupfte den Ball über den Torwart ins Tor. Mit der Führung im Rücken und mit mehr Glauben an die eigene Stärke bekam die Heimelf die Partie sehr gut unter Kontrolle. Doch mehr als eine weitere gute Möglichkeit durch Stieg sprang erstmal nicht heraus. Dieses mal landete der Abschluss über die linke Seite neben dem Tor. Oberes Pegnitztal versprühte zumindest nach Standards etwas Gefahr. Doch ihre größte Chance des Spiels wäre beinahe ein Eigentor geworden, als ein Pegnitzer Innenverteidiger eine Freistoßflanke von rechts unglücklich mit dem Kopf Richtung eigenes Tor verlängerte. Der starke Rückhalt Looshorn fischte den Ball mit einer Glanzparade aus dem Winkel. Kurz vor der Pause noch ein Aufreger, als ein Spieler der Gäste vor einem Einwurf die Nerven verlor und mit einer 10 Minuten Zeitstrafe belegt wurde.

Nachdem die 4 Spiele andauernde Niederlagenserie mit einem Erfolg am vergangenen Wochenende gegen den SV Gößweinstein beendet werden konnte, sollte besonders am letzten Tag des heimischen FC Flinderers erneut ein Sieg her. Mehrere Tage gestärkt durch zahlreiche kulinarische fränkische Köstlichkeiten und speziell gebrautes Bier ging es gegen den hoch ambitionierten Tabellendritten Oberes Pegnitztal, der sich große Chancen auf den Relegationsplatz ausmachte.

Die zweite Halbzeit wurde von den Spielanteilen ausgeglichener, da der Gast nun mehr Initiative für das Spiel ergreifen musste. Doch Pegnitz kam recht schnell zu zwei guten Chancen. Zunächst bediente Stieg Steger mit einer mustergültigen Flanke, danach schickte Lindner Dinkel mit einem sehenswerten Steckpass auf die Reise. In beiden Fällen war allerdings Endstation bei Keeper Hutzler. Die Pegnitztaler wurden nicht wirklich zwingend, in der Regel war die Offensive um Torjäger Sperber bei der FC Abwehr um Aures, Meyer und Kuhn abgemeldet. In zwei Situationen haderten die Gäste mit den Entscheidungen des souverän leitenden Schiedsrichters Betzl, als dieser einen aus Sicht der Heimelf völlig harmlosen Zweikampf im 16er nicht mit einem Strafstoß ahnden wollte bzw. einen aussichtsreichen Angriff aufgrund einer erst passiven, dann aktiven Abseitsposition unterband. In der Folge lies die Heimelf nichts mehr anbrennen.

Insgesamt sah sich der FC Pegnitz als knapper, aber verdienter Sieger der Partie, was eine wunderbare Flinderer Woche gebührend krönte. Oberes Pegnitztal ist trotz der Niederlage in der kommenden Woche im Gastspiel in Osternohe noch im Rennen um den begehrten Relegationsplatz 2, während sich Pegnitz mit einem weiteren Heimspiel gegen Elbersberg in die Sommerpause verabschieden wird.