Rippert und Jassmann sorgen für verdienten 2:0-Erfolg

– Foto: Sportfoto Zink / J. Tenner

Die Quecken übernahmen von Beginn an die Spielkontrolle und setzten früh erste Akzente. Bereits nach acht Minuten verpasste Jassmann eine Hereingabe von Strobel nur knapp. Coburg blieb jedoch über Standards gefährlich. Nach 28 Minuten kam Tranziska nach einer Ecke zum Kopfball, kurz darauf musste Hüttl nach einem Freistoß von Civelek eingreifen (37.). Auf der anderen Seite hatte Rippert nach einem schönen Steckpass halbrechts eine gute Möglichkeit, setzte seinen Abschluss im Strafraum aber zu unplatziert (31.). Kurz vor der Pause belohnte sich der Sport-Club dann doch: Nach einer Ecke von rechts durch Herzner köpfte Jassmann zunächst aufs Tor, der Ball wurde nicht konsequent geklärt und Rippert reagierte am schnellsten. Der Angreifer staubte zur verdienten 1:0-Führung ab (40.). Ohne große Chancen, aber mit einem leichten Plus für die Eltersdorfer, ging es anschließend in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel agierte der SCE konsequenter nach vorne und erhöhte den Druck. Göbhardt prüfte Coburgs Keeper mit einem Distanzschuss (52.), zudem sorgten weitere Standards für Gefahr, unter anderem nach einer Ecke mit einem Kopfball von Marx. In dieser Phase fiel auch das 2:0: Sommer wurde auf der rechten Seite freigespielt und brachte eine starke Flanke auf den zweiten Pfosten. Göbhardt legte überlegt in die Mitte, wo Jassmann per Kopf abstaubte und auf 2:0 stellte (58.). Coburg gab sich nicht auf und kam noch einmal zu guten Möglichkeiten. Ein Freistoß von Civelek prallte an den Pfosten (72.), nach einer Ecke von links war Hüttl bei Kirchners Abschluss zur Stelle (79.). Auf der anderen Seite fehlte den Quecken bei einem Kopfball von Sengül nach Freistoß von rechts das letzte Quäntchen (83.). Insgesamt verwaltete Eltersdorf den Vorsprung in der Schlussphase souverän, verteidigte konzentriert und brachte den verdienten Heimerfolg sauber über die Zeit.