Ripke hält Alfhausen die Treue Die Zusammenarbeit zwischen Ripke und dem Kreisligisten wird um ein weiteres Jahr verlängert.

Als Nachfolger von Stefan Brand trat Ripke zu Saisonbeginn in Alfhausen an und setzt die gute Arbeit seines Vorgängers fort.

"Die Arbeit mit der Mannschaft macht einfach richtig Spass und ich fühle mich in Alfhausen sehr wohl", für Ripke gab es keine Frage, ob er sein Arbeitspapier in Alfhausen verlängern würde. Der neue Kontrakt war nach Gesprächen mit dem Vorstand schnell unter Dach und Fach.

Die bisherige Saison verlief für den Trainer absolut zufriedenstellend, aktuell steht das Team auf Platz zwei der Tabelle, hat allerdings schon acht Punkte Rückstand auf Ligaprimus Berge. Der Abstand zu Platz drei beträgt derzeit fünf Punkte.

Ripke warnt aufgrund der letzten Saison allerdings davor mit der Leistung nachzulassen, die Rückserie seinerzeit war wenig erfolgreich, der gute Start war dahin. Soweit soll es in dieser Spielzeit nicht kommen. "Ich denke, dass der Warnschuss aus der letzten Saison auch beim letzten angekommen ist", in der Vorbereitung, die am 24.1.2023 beginnt und in der Testspiele u.a. gegen Rasensport Osnabrück, BV Essen, Hesepe, Flechum und Damme II anstehen, will Ripke sein Team intensiv auf die restliche Spielzeit vorbereiten.