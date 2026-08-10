Rinteln und Bückeburg feiern Torfestival zum Auftakt

Der SC Rinteln feierte unter dem neuen Trainer Giuseppe Inserra einen Traumstart. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Bendik Kruska die Gastgeber unmittelbar vor und direkt nach dem Seitenwechsel auf die Siegerstraße. Gemeinsam mit Luca Lohmeier sorgte der Angreifer für einen deutlichen 5:0-Erfolg. Gehrden fand über die gesamte Spielzeit kaum Zugriff und musste zum Auftakt eine herbe Niederlage hinnehmen.
Im Duell der Aufsteiger erwischte Hevesen zunächst den besseren Start und ging früh in Führung. Hilligsfeld zeigte sich jedoch unbeeindruckt, glich noch vor der Pause aus und drehte die Partie im zweiten Durchgang.
Der VfL Bückeburg setzte mit dem klaren 6:0 gegen den Vorjahresvizemeister ein deutliches Zeichen und übernahm zum Auftakt die Tabellenführung. Trainer Toni Pagano sah seine Mannschaft zunächst dennoch ordentlich im Spiel: „Eigentlich haben wir das Spiel so bekommen, wie wir es erwartet haben. Nach zwei Minuten können wir eigentlich in Führung gehen.“ Stattdessen brachte ein früher, aus seiner Sicht zweifelhafter Foulelfmeter die Gastgeber in Front.
Pagano sah darin einen Wendepunkt: „Wir laufen dann dem 0:1 ein Stück weit hinterher, sind eigentlich auch gut im Spiel und kriegen dann einen Konter zum 0:2.“ Kurz darauf erhöhte Bückeburg erneut per Strafstoß auf 3:0. „Der zweite Elfmeter war in dem Fall aber klar.“
Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spielglück den Gästen verwehrt. Pagano verwies darauf, dass seine Mannschaft erneut gut aus der Kabine gekommen sei, ehe ein kurioses Gegentor den Rückstand weiter anwachsen ließ. „Wir kommen raus, haben wieder eine gute Aktion direkt nach der Pause und kriegen dann ein Torwart-Gegentor. Ein Freistoß aus der eigenen Hälfte titscht bei uns an der 16er-Kante auf und geht über unseren Torwart rüber. Das war unfassbar unglücklich. Rabenschwarzer Tag, kam alles zusammen.“
Der Trainer sprach anschließend von einem „komplett gebrauchten Tag“, wollte den Blick aber schnell wieder nach vorne richten. „Jetzt geht es darum, schnell abzuhaken, den Blick nach vorne zu richten, in der Saison anzukommen und dann entsprechend Punkte zu holen.“ Zwar ärgerte sich Pagano auch über einzelne Entscheidungen des Schiedsrichters – unter anderem über einen aus seiner Sicht nicht gegebenen Elfmeter –, stellte jedoch klar: „Alles jetzt nicht spielentscheidend, aber so passt es ins Bild.“
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Barsinghausen wurde seiner Favoritenrolle am Ende gerecht, musste dafür jedoch bis in die Nachspielzeit kämpfen. Enzen ging kurz nach der Pause durch Ole Müther in Führung und verteidigte lange leidenschaftlich. Erst Büsing gelang der Ausgleich, ehe Joker Bräunig in der vierten Minute der Nachspielzeit den viel umjubelten Siegtreffer erzielte.
Eines der unterhaltsamsten Spiele des Spieltags sahen die Zuschauer in Arnum. Beide Mannschaften begegneten sich über weite Strecken auf Augenhöhe und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Springe lag mehrfach vorne und setzte sich letztlich knapp mit 4:3 durch. Arnum kämpfte bis in die Nachspielzeit, der zweite Treffer von Patrick Richter kam jedoch zu spät.
Der Landesliga-Absteiger aus Tündern erwischte keinen gelungenen Saisonstart. Bad Pyrmont Hagen nutzte seine Chancen konsequent und setzte sich mit 3:1 durch. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich sorgten ein Treffer kurz vor der Pause sowie ein weiterer verwandelter Strafstoß nach dem Seitenwechsel für die Vorentscheidung.
Eintracht Afferde feierte einen beeindruckenden Einstand in der Bezirksliga. Bereits nach zwölf Minuten führten die Gäste mit 2:0 und ließen sich auch vom zwischenzeitlichen Anschlusstreffer nicht aus dem Konzept bringen. Kirchdorf konnte das Spiel nach der Pause nicht mehr offen gestalten und musste eine deutliche Heimniederlage hinnehmen.
Ein wahres Spektakel boten Ihme-Roloven und Jahn Lindhorst. Nach einer 2:0-Führung der Gastgeber schien die Partie zunächst in eine klare Richtung zu laufen. Doch Lindhorst kämpfte sich mehrfach zurück und drehte das Spiel zwischenzeitlich sogar auf 4:3. In einer turbulenten Schlussphase rettete Francisco Javier Pulido Leon den Gastgebern schließlich noch einen Punkt. Das 4:4 bildete den Schlusspunkt eines abwechslungsreichen Saisonauftakts mit insgesamt acht Treffern.