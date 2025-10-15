Rinos Bajraktari - ein Leben für den Fußball

Durch die Gründung der Spielgemeinschaft hat der Mittelfeldmann auch seinen Spielerpass wieder auf den FCD umschreiben lassen und ist daher für alle Herrenteams der Blau-Weißen spielberechtigt. Beim 2:2-Auswärtsremis der Landesliga-Formation beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf wurde Bajraktari in der Schlussphase eingewechselt und auch beim darauffolgenden 3:0-Heimerfolg gegen den 1. FC Bad Kötzting hatte der technisch versierte Kicker einen 23-minütigen Einsatz. "Die erste Mannschaft hatte in diesen beiden Partien extreme Personalsorgen und Trainer Tom Seidl hat mich gebeten, auszuhelfen. Das war für mich eine Ehrensache, weil ich dem Verein sehr viel zu verdanken habe", sagt Bajraktari, der auf Anhieb Gefallen am Sechstliga-Fußball gefunden hat: "Vor allem vom Tempo und der Intensität ist das ein ganz anderes Level als in der A-Klasse. Es hat Spaß gemacht und wenn ich wieder gebracht werde und es zeitlich passt, stehe ich jederzeit zur Verfügung." Auch im Kreisliga-Team half der Allrounder bereits aus.







Der Fokus von Bajraktari liegt aber ganz klar auf sein Trainer-Dasein. Die A-Klassenmannschaft liegt zur Saisonhalbzeit auf den zweiten Tabellenplatz. Der Rückstand zum Spitzenreiter FC Teisbach II beträgt nur einen Zähler. "Bislang spielen wir eine ordentliche Saison und haben eine Truppe, die auf alle Fälle das Potenzial hat, im Endklassement einen der ersten beiden Ränge zu belegen. Das ist auf alle Fälle mein persönliches Ziel", sagt Rinos Bajraktari, der auch mit der U19 ein Wort um den sofortigen Wiederaufstieg in die Landesliga mitreden möchte: "In dieser Truppe steckt die Qualität, um bis zum Schluss ganz vorne mitspielen zu können. Wenn die Jungs fleißig und fokussiert bleiben, ist vieles möglich."







Alles unter einen Hut zu bringen, ist für Rinos Bajraktari allerdings nicht immer ganz einfach. "Vor ein paar Wochen hatten wir mit der U19 am Sonntag-Vormittag um 11 Uhr ein Auswärtsspiel in Ergolding. Mit Türk Gücü spielten wir am gleichen Tag um 14 Uhr in Frauenbiburg. Auf der Autobahn habe ich dann das Gaspedal richtig durchdrücken müssen, um es noch einigermaßen rechtzeitig nach Frauenbiburg zu schaffen. Unter der Fahrt habe ich zudem noch einen Happen gegessen", schmunzelt der Fußballverrückte, der einen einfachen Grund für seine "Verrücktheit" nennt: "Ich liebe diesen Sport."