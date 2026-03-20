 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Rinor Rexha rettet Ratingen 04/19 in der Nachspielzeit

Oberliga Niederrhein: Mit einem Last-Minute-Erfolg hat Ratingen 04/19 die Remis-Serie durchbrochen und beim VfL Jüchen einen 2:1-Auswärtssieg gefeiert.

von André Nückel · Heute, 22:33 Uhr · 0 Leser
Ratingen 04/19 hat die Sieglos-Serie beendet.
Ratingen 04/19 hat die Sieglos-Serie beendet. – Foto: IMAGO / Fotostand

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DJK Frintrop

Spieltag 24 in der Oberliga Niederrhein: Der VfL Jüchen-Garzweiler gastiert bei Ratingen 04/19, die Sportfreunde Baumberg empfangen den Zweiten, den VfB 03 Hilden. Am Sonntag braucht der VfB Homberg ein Erfolgserlebnis beim KFC Uerdingen - das bringt der Spieltag!

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Ratingen 04/19 feiert späten Erfolg

Heute, 20:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
1
2
Abpfiff

Nach drei Unentschieden in Folge war Ratingen 04/19 unter Druck. Gegen den VfL Jüchen sollte unbedingt ein Sieg her. Der wurde es auch, doch danach sah es zunächst nicht aus. Nach torloser ersten Hälfte begann der zweite Durchgang ein wenig schwungvoller. Schließlich war es Yuta Inoue, der über rechts in den Ratinger Strafraum eindrang und Keeper Marvin Gomoluch mit einem platzierten Flachschuss keine Chance ließ (67.). Ratingens Trainer reagierte und brachte mit Sven Kreyer, Ali Hassan Hammoud und wenig später auch Rinor Rexha neue Offensivkräfte. In der Schlussphase markierte zunächst dann ausgerechnet der eingewechselte Rexha den Ausgleich (82.). In der Nachspielzeit krönte er seinen Kurzauftritt und drehte mit seinem zweiten Torerfolg die Partie noch komplett.

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Liveticker: Sportfreunde Baumberg - VfB 03 Hilden

Morgen, 16:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
16:00live

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Liveticker: ETB SW Essen - SC St. Tönis

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:00live

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Liveticker: SV Sonsbeck - 1. FC Monheim

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:00live

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Liveticker: SV Biemenhorst - DJK Adler Union Frintrop

So., 22.03.2026, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:15

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Liveticker: FC Büderich - Holzheimer SG

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
15:30

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Liveticker: KFC Uerdingen - VfB Homberg

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:00

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Liveticker: 1. FC Kleve - SpVg Schonnebeck

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:00

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Liveticker: TSV Meerbusch - Blau-Weiß Dingden

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
15:00

Das ist der nächste Spieltag

25. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Sonsbeck
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfL Jüchen-Garzweiler
Sa., 28.03.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - KFC Uerdingen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - TSV Meerbusch
So., 29.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 29.03.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - FC Büderich
So., 29.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Biemenhorst
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Kleve

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