Rinor Rexha rettet Ratingen 04/19 in der Nachspielzeit

Spieltag 24 in der Oberliga Niederrhein: Der VfL Jüchen-Garzweiler gastiert bei Ratingen 04/19, die Sportfreunde Baumberg empfangen den Zweiten, den VfB 03 Hilden. Am Sonntag braucht der VfB Homberg ein Erfolgserlebnis beim KFC Uerdingen - das bringt der Spieltag!
Nach drei Unentschieden in Folge war Ratingen 04/19 unter Druck. Gegen den VfL Jüchen sollte unbedingt ein Sieg her. Der wurde es auch, doch danach sah es zunächst nicht aus. Nach torloser ersten Hälfte begann der zweite Durchgang ein wenig schwungvoller. Schließlich war es Yuta Inoue, der über rechts in den Ratinger Strafraum eindrang und Keeper Marvin Gomoluch mit einem platzierten Flachschuss keine Chance ließ (67.). Ratingens Trainer reagierte und brachte mit Sven Kreyer, Ali Hassan Hammoud und wenig später auch Rinor Rexha neue Offensivkräfte. In der Schlussphase markierte zunächst dann ausgerechnet der eingewechselte Rexha den Ausgleich (82.). In der Nachspielzeit krönte er seinen Kurzauftritt und drehte mit seinem zweiten Torerfolg die Partie noch komplett.
25. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Sonsbeck
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfL Jüchen-Garzweiler
Sa., 28.03.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - KFC Uerdingen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - TSV Meerbusch
So., 29.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 29.03.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - FC Büderich
So., 29.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Biemenhorst
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Kleve
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